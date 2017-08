Burkina Faso: Pasteur Idrissa Sanou - "Nous accordons plus d'importance au projet éducatif et pédagogique"

interview

Le directeur attitré des Sorties de vacances internationales pour la culture et l'amitié entre les peuples (SOVICAP), Idrissa Sanou, dévoile dans cet entretien, le menu des activités de sa structure pendant ces temps libres pour les enfants. Pasteur de formation et de vocation et formateur spécialisé des institutions socio-éducatives, il met aussi à nu un secteur où le tâtonnement semble être la règle.

Votre structure accompagne les enfants pour découvrir certains pays de l'Afrique. Cette année, quel est votre agenda ?

Nous avons déjà eu une sortie sur Lomé-Cotonou, du 28 juin au 8 juillet. La 2e, c'est Ouaga-Accra-Cape Coast, du 16 au 25 août. La 3e et dernière sortie 2017, est Ouaga-Abidjan avec excursion à la basilique de Yamoussoukro. Le départ est prévu le 1er septembre et le retour, le 10 du même mois.

Quels sont les sites que les enfants pourront visiter ?

Notre priorité, ce n'est pas d'abord les sites. Nous accordons plus d'importance au projet éducatif et pédagogique. Nous en avons un qui répond aux besoins physiologiques, intellectuels, civiques et moral des enfants, adolescents et jeunes. C'est au vue de ce projet que l'Etat nous a accordé l'autorisation d'organiser les caravanes. Pour avoir cette autorisation, il y a une panoplie de documents à fournir, de précautions à prendre. Nous avons dans notre projet, des causeries-éducatives ciblées sur des thématiques émergentes. Par exemple, la violence en milieu scolaire, des grossesses non désirées, la santé de la reproduction. Nous leur dispensons ce qui peut leur être utile sur le plan éthique. A travers des conférences, nous échangeons avec les enfants et les jeunes sur des thématiques adaptées à leur âge. Nous utilisons une démarche psychologique. C'est pourquoi, nous associons les enfants au choix des thèmes. La causerie-éducative et les sensibilisations ont un rôle très important dans les colonies de vacances. Nous sommes un relais entre l'enfant et la famille pendant les vacances. Il faut donc leur offrir des moments utiles et agréables. Utile, parce qu'on est en vacances, on s'amuse en apprenant. Agréable, parce qu'il y a des loisirs. Un parent qui investit 175 000 F CFA ou 205 000 F CFA selon l'option, pour permettre à son enfant d'aller découvrir le Ghana, il faut qu'en retour, celui-ci vienne avec un plus. C'est ce à quoi, nous nous attelons.

Quelles sont les innovations de cette année ?

Il faut dire que nous sortons avec des enfants, des adolescents, et des jeunes dont la tranche d'âge est comprise entre 6 et 30 ans. A l'intérieur de ces différents groupes, nous avons des sections de 6 à 10 ans, de 11 à 15 ans, de 16 à 18 ans, et de 19 à 30 ans. La psychologie de l'enfant, de l'adolescent et du jeune est prise en compte à travers une approche pédagogique. Ce qui nous permet de mettre en œuvre des projets et programmes adaptés à chaque tranche. Nous tenons compte aussi du niveau intellectuel de chaque participant quel qu'en soit leur âge afin qu'il se sente bien dans son groupe. Chaque camp est une innovation pour nous. Celle-ci commence d'abord par la méthode d'éducation active, en plaçant l'apprenant lui-même au centre de l'apprentissage.

Avez-vous envisagé des mesures sécuritaires, tenant compte du contexte actuel ?

Au Burkina comme à l'extérieur, nous sommes en sécurité. Pour nous, les mesures sécuritaires, c'est d'abord de savoir si l'organisateur de la colonie de vacances a les autorisations légales. La sécurité des campeurs commencent par le respect de la réglementation en vigueur.

Malheureusement, 90% des colonies organisées dans notre pays ne répondent pas aux normes. Beaucoup d'organisateurs ne sont pas reconnus à l'extérieur. Ils vous diront qu'ils n'ont pas les moyens d'aller prospecter les lieux avant l'arrivée des enfants. Hors, la prospection est une obligation pour tout promoteur avant la tenue du camp. C'est ainsi qu'on assure la sécurité des enfants. D'abord, avoir l'autorisation de l'Etat, ensuite faire une prospection dans le pays d'accueil, y remplir les mêmes formalités réglementaires et respecter les cahiers des charges. Aussi, nous prenons des mesures sécuritaires de prévention de risques.

C'est pourquoi, depuis plus d'une dizaine d'années, nous quittons le Burkina Faso sous escorte de la Gendarmerie nationale. Nos convois sont ainsi sécurisés du départ jusqu'à la frontière. Dans le pays d'accueil, nous faisons les mêmes procédures pour demander la protection de la gendarmerie. Non seulement, les enfants sont protégés sur le trajet, mais aussi durant leur séjour. Tout incident ou accident qui survient, les autorités sont informées. Cela permet de prendre en charge l'incident et de garder une bonne habitude en tant que citoyen d'un pays dans un autre. C'est un devoir pour nous de protéger les campeurs, surtout pendant les vacances scolaires.

Votre structure est-elle dans les règles ?

Au Burkina Faso, il y a 4 arrêtés ministériels, un décret, et un cahier des charges qui réglementent les colonies de vacances ; malgré tout, il y en a qui organisent sans aucune autorisation de l'Etat. Pire, ils sortent avec les enfants à l'extérieur. Les gens savent que les textes existent, mais ils les outrepassent. C'est au vu et au su de tout le monde. Toute personne qui cautionne, qui parraine, qui finance une colonie illégale, engage sa responsabilité civile et pénale. Il y a lieu de taper du poing sur la table. On ne s'improvise pas animateur de camps de vacances, on s'y forme. Il faut que les ministères de tutelle s'assument et s'accordent pour protéger plus les colonies de vacances. Il y a trop de léthargie. La protection de l'enfant est en jeu. Les colonies de vacances constituent une activité spécifique, il faut une formation spécifique, un regard spécifique. Sinon, l'avenir n'est pas radieux.

Quel est votre message à l'endroit des parents ?

J'invite d'abord les promoteurs à s'informer. A défaut, qu'ils s'approchent des autorités compétentes pour qu'elles les guident, afin de les accompagner. C'est ce que nous faisons chaque jour pour avoir un personnel compétent et qualifié, gage de sécurité des enfants. Je dis aux parents d'inscrire leurs enfants dans une colonie reconnue et autorisée par l'Etat.