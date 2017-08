Burkina Faso: Cités du 4-Août - Des logements qui réjouissent toujours les occupants

Il y avait bel et bien une fille, voire deux, en compagnie de Paténéma et d'Antoine Kalmogo le soir du… Plus »

Au titre des améliorations, Jean Baptiste Ilboudo, lui, estime qu'il faut donner plus de temps aux occupants des logements sociaux pour solder leur dû. « On peut étaler le paiement à 40 ans par exemple, même s'il faut que ce soit les ayants-droit qui achèvent le paiement », suggère-t-il.

Dame Catherine Ouédraogo, une autre résidente de la cité An 2, est aussi d'avis sur la souplesse des conditions d'accès qui étaient proposées. A l'écouter, la différence est grande entre la politique d'avant et celle qui est menée aujourd'hui sur le plan des logements sociaux.

C'était vraiment une politique pour aider ceux qui n'avaient pas de revenus élevés », explique-t-il. Et de poursuivre : « Les logements coûtaient 3 millions 600 F CFA et, selon le contrat, nous devions payer 16 000 F CFA pendant 20 ans avant d'acquérir définitivement la maison ».

10 heures 30mn. L'Avenue Tapsoba Dominique longeant la périphérie Est de la cité An 3, est animée comme d'habitude et ce, malgré l'intensité de la chaleur qui va grandissant en cette matinée du jeudi 3 août 2017.

Parmi les réalisations, ce qui retient l'attention est, sans doute, la construction des cités dans plusieurs villes dont Ouagadougou. De la Cité An 3, à la Cité An 4 dite de Tampouy en passant par la Cité An 2, les bénéficiaires sont unanimes sur le rôle salvateur de cette politique révolutionnaire d'urbanisation.

