Burkina Faso: Diplomatie burkinabè - 18 nouveaux cadres opérationnels

La cérémonie de sortie de la 6e promotion de l'Institut des hautes études internationales (INHEI) forte de 18 diplomates, a eu lieu, le jeudi 3 août 2017 à Loumbila, sous le patronage du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Burkinabè de l'extérieur, Alpha Barry.

La diplomatie burkinabè vient de recevoir du renfort, le jeudi 3 août 2017, avec la sortie officielle de la 6e promotion de l'Institut des hautes études internationales (INHEI) affichant 100% de réussite.

Cette cuvée de l'établissement spécialisé dans la formation de diplomates se compose de 18 nouvelles compétences, dont 15 fonctionnaires et 3 auditeurs libres, qui ont passé deux ans à acquérir les connaissances nécessaires.

Ces cadres ont reçu chacun, au siège de l'INHEI à Loumbila, le Diplôme d'études supérieures en diplomatie et en relations internationales (DESDRI), gage de leur aptitude à servir le monde de la diplomatie. « Cette cérémonie est le couronnement de deux années d'efforts et de sacrifices.

Nous avons bénéficié d'une formation humaine et professionnelle de très grande qualité », a déclaré Taba Doye le représentant de la promotion sortante baptisée « diplomatie et sécurité ».

Il a de fait salué la politique gouvernementale de formation des diplomates, et surtout la « clairvoyance » du Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, qui a inscrit la diplomatie au titre des secteurs porteurs.

M. Doye et ses camarades ont décidé de suivre les pas du PDG d'Abdoul 'service, l'homme d'affaires Abdou Ouédraogo, choisi comme parrain, à cause de sa « simplicité », de son « courage », de son « sens de l'écoute », de sa «grandeur » et de son « intelligence ».

« Notre ambition est d'être des diplomates capables d'apporter notre pierre à l'édification d'un Burkina de paix », a dit le porte-voix des nouveaux cadres. Aptes à servir la nation au même titre que ses promotionnaires, le diplomate Doye a formulé des doléances en vue de rendre l'INHEI plus opérationnel à l'avenir.

Il a souhaité, entre autres, plus de « commodités » pour l'établissement, l'opérationnalisation de son centre d'excellence, et l'accompagnement des auditeurs libres par l'Etat, pour faciliter leur insertion sur le marché de l'emploi.

De précieux conseils

A la suite du porte-parole des agents sortants, le DG de l'INHEI, Didace Gampiné, s'est réjoui de ce que son institut s'approprie « lentement mais sûrement » la formation des cadres diplomates, avec le soutien du ministère de tutelle à la mise en œuvre du processus de développement enclenché depuis 2009.

Malgré cela, il a plaidé, parmi tant d'autres, pour l'achèvement des travaux de construction et d'équipement du siège de l'INHEI, la construction de logements et d'un restaurant pour les étudiants, et la sécurisation du site. Tout en espérant un meilleur cadre de formation pour les futurs stagiaires, M. Gampiné a souhaité une « bonne carrière » aux sortants.

Le représentant du parrain, Yacouba Jacob Barry, a aussi traduit ses encouragements aux diplomates en fin de formation, non sans leur prodiguer des conseils.

«Toute la nation compte sur vous pour la représenter dignement partout où vous serez appelés à servir. Servez avec dignité, patriotisme et amour du travail », leur a-t-il lancé.

Il les a surtout exhortés à se conduire comme des acteurs de paix, aussi bien dans leurs activités professionnelles que dans la vie quotidienne, avec pour références, la droiture et la probité.

Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Burkinabè de l'extérieur, Alpha Barry, a félicité les impétrants, tout en manifestant sa « fierté » de voir son département disposer de diplomates de qualité. Il les a invités à prendre des conseils auprès de leurs devanciers dans la profession.

Le chef de la diplomatie burkinabè n'est pas resté insensible aux préoccupations soulevées par la promotion et le DG de l'INHEI.

«Nous nous engageons à bien examiner les doléances. Le pays connaît actuellement des problèmes budgétaires et nous demandons la compréhension de tous. Mais je peux vous assurer que l'année prochaine, des actions seront entreprises en faveur de l'INHEI», a signifié M. Barry à ses vis-à-vis.

Il a particulièrement insisté sur la situation des auditeurs libres, indiquant que des concertations avec le ministère en charge de la fonction publique sont en cours pour voir la possibilité de les recruter pour le compte du ministère en charge des affaires étrangères.