Sénégal: Mise à niveau des entreprises de la zone nord - 358 millions de primes seront octroyés à huit entreprises

Ce dernier a dit toute la satisfaction du ministre par rapport au démarrage du programme. La patronne d'une des entreprises bénéficiaires, Mme Korka Diaw en occurrence, très connue dans la zone pour son engagement dans le développement de la culture et la consommation du riz local a remercié le BMN, pour cet appui et a dit au représentant du gouverneur de la région de Saint Louis, en charge du développement, Saïd Fall qui a présidé la cérémonie qu'ils ne ménageront aucun effort pour atteindre les objectifs visés par ce programme. Il bénéficie d'un financement de 26 milliards de FCFA dont les 7,7 milliards sont destinés à la mise à niveau des entreprises qui se trouvent dans les zones de forte émigration.

Avec l'acceptation du plan de mise à niveau de ces huit entreprises qui pour l'essentiel évoluent dans la production et la commercialisation du riz, c'est la création de 68 emplois permanents qui est attendus et plus de 600 emplois temporaires. La prompte réaction du bureau de mise à niveau par rapport à la mise en œuvre effective de ce programme a été saluée par le secrétaire général du ministère du commerce, M. Makhtar Lakh.

Ce programme qu'inaugure le bureau de mise à niveau dans la zone nord du Sénégal est financé par l'Union européenne à travers son fonds fiduciaire d'urgence. D'une durée de quatre ans, ce programme dénommé Tekki fi, réussir sur place en français, lancé en mai 2017 a pour objectif principal le développement de l'emploi au Sénégal et plus spécifiquement le développement de l'emploi dans les zones de forte émigration, afin d'aider à fixer les populations locales notamment les jeunes qui sont très souvent tentés par l'émigration clandestine.

A l'issue de cette réunion, les dossiers de huit entreprises ont été acceptés. Ces entreprises vont consentir des investissements d'un montant total de 811,7 millions de FCFA et recevront de la part du BMN des primes d'un montant global de 358 millions de FCFA a annoncé le Directeur du Bureau de mise à niveau, Ibrahima Diouf. C'était lors de la cérémonie de signature de conventions entre le BMN et ces entreprises, le jeudi 3 août 2017, au siège du Conseil départemental de Saint Louis.

