Cameroun: MTN Elite One - Bataille pour le leadership

Et le cas échéant, une place sur le podium sera toujours un bon résultat, surtout dans la perspective de la prochaine campagne africaine. A 10 journées de la fin de la MTN Elite One, le suspense est donc total et laisse présager une fin de saison animée.

Mais le plus dur commence pour la jeune équipe. D'autant que l'insolente jeunesse d'Apejes de Mfou se tient en embuscade. Avec seulement trois points de retard sur les deux premiers, le détenteur de la coupe du Cameroun peut encore prétendre au titre. Et cela passera certainement par une victoire face à Dragon ce dimanche à Yaoundé.

L'équipe entraînée par Minkréo Birwé a disputé ses quatre matchs en retard en deux semaines pour un bilan de trois victoires et un nul. Suffisant pour prendre la tête du classement, à égalité de points avec Eding (40) mais avec une différence de but supérieure (+1). Face à Racing ce dimanche chez lui, au stade Roumde Adjia, Coton Sport devra absolument gagner pour conserver la tête.

