Cameroun: Administration du travail - Le Cradat prépare sa mue

S'agissant du Cradat, le PCA souhaite en faire un centre de formation d'excellence, mieux connu et qui puisse fournir à l'Afrique une expertise de bonne facture dans le domaine de l'administration du travail. Pour cela et de l'avis du ministre Jean Paul Kouassi, un effort est à faire sur le plan du marketing. Dans cette perspective, il a échangé hier avec les responsables de la direction du Centre, son comité scientifique et le personnel.

« En tant que président du Conseil d'administration du Cradat, il était indiqué que j'accorde au ministre Grégoire Owona, la primeur de ma visite ici au Cameroun. Au cours de notre entretien, nous avons parlé du Cradat, mais aussi des questions d'intérêt commun. Nous avons par exemple évoqué les questions de la prévoyance sociale des fonctionnaires et agents de l'Etat, la prise en charge des travailleurs du secteur privé, l'assurance maladie, etc. », a-t-il dit à la presse.

C'est par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale que Jean Paul Kouassi, président du Conseil d'administration du Centre régional africain d'administration du travail (Cradat), par ailleurs ministre ivoirien de l'Emploi et de la Protection sociale, a commencé sa série de rencontres dans le cadre de la visite qu'il effectue au Cameroun.

