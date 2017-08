Sénégal: Mankoo de Grand Yoff rejette les résultats et parle de hold-up

Mankoo Taxawu Sénégal, section Grand Yoff ne reconnait pas les résultats des issues des élections législatives au niveau du département de Dakar.

Babacar DIOP et ses camarades qui faisaient face à la presse, ce jeudi, ont rejeté ces chiffres rendus publics par la Commission départementale de recensement des votes. «Nous savons tous que des résultats fiables ne peuvent pas être donnés à 2 heures ou 3 heures du matin. Cela prouve que ce régime est malintentionné et c'est du vol», peste le coordonnateur de la Coalition Mankoo Taxawu Sénégal de Grand Yoff et Cie.

Selon les partisans de Khalifa SALL, cette situation est regrettable d'autant plus que, disent-ils, la population sénégalaise s'est battu becs et ongles pour faire avancer la démocratie dans ce pays.

Pour eux, c'est une déception pour tous les citoyens plus particulièrement pour les dakarois qui ont eu confiance en Khalifa Sall. Et qui se sont déplacés en masse pour aller voter pour la Coalition Mankoo Taxawu Sénégal. Mais malheureusement, avancent-ils, «il a été constaté rien qu'à Dakar, il y avait plus de 5 mille ordres de missions. Ce qui à leurs yeux est inadmissible».

«Aujourd'hui, même les militants de l'Alliance pour la République savent que ces élections ont été tripatouillées parce qu'elles ne se sont pas passées dans les règles de l'art. Ce qu'il faut retenir c'est qu'à la sortie de ces joutes, Khalifa SALL, est aujourd'hui, député à l'Assemblée nationale. Nous tenons à préciser qu'il doit être libéré immédiatement parce que désormais c'est un parlementaire», lancent-ils.