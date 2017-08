Maroc: Un comité provisoire pour la Fédération de tir à l'arc

Le ministère précise que le comité s'occupera de la gestion des activités de la Fédération et se chargera de sa restructuration administrative et financière ainsi que la mise en conformité du statut de la Fédération avec les dispositions de la loi 30.09. Le comité s'est également vu confier l'organisation d'une assemblée générale ordinaire pour élire un nouveau bureau dirigeant.

Le département de la jeunesse et des sports explique, dans un communiqué, que la mise en place de ce comité provisoire intervient en application des dispositions de la loi 30.09 relative à l'éducation physique et aux sports, notamment celles de l'article 31 de ladite loi, et suite aux dysfonctionnements dans la gestion des affaires de la Fédération et les difficultés ayant entravé les travaux des assemblées générales ordinaire et extraordinaire, ce qui se répercute négativement sur la pratique de ce sport.

