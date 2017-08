Maroc: Le geste de cœur d'Amal et deGeorges Clooney

Bouleversés par le sort des jeunes migrants, George et Amal Clooney ont décidé de faire un don pour financer leur éducation.

«Des milliers d'enfants réfugiés syriens sont confrontés au danger, le danger de ne jamais être un élément productif de la société. Une éducation formelle peut permettre de changer cela» ont écrit George et Amal Clooney dans un communiqué. Selon l'AFP, le couple se lance ainsi dans un nouveau projet caritatif, qui a pour but d'offrir un enseignement à 3.000 jeunes Syriens au Liban.

2,5 millions de dollars vont ainsi être apportés par The Clooney Foundation for Justice, en partenariat avec Google, avec en complément une dotation d'équipement de 1 million de dollars de Hewlett Packard. Grace à cette collaboration avec l'Unicef, sept écoles devraient pouvoir accueillir des enfants déscolarisés et favoriser leur apprentissage avec des outils technologiques modernes.

L'objectif est très important pour le couple Clooney, qui souhaite réellement défendre cette cause. Pour eux, impossible d'assister à de telles injustices sans rien faire : «Nous ne voulons pas perdre une génération entière parce qu'ils n'ont pas eu de chance et sont nés au mauvais endroit au mauvais moment».

Jeunes parents des jumeaux Ella et Alexander, George et Amal Clooney se sentent, aujourd'hui, plus concernés que jamais par la misère des jeunes migrants. Et s'ils ont toujours été politiquement très engagés, ils montrent ici qu'aux paroles, peuvent se joindre les actes.

Et si ce projet tient particulièrement à coeur à Amal, c'est parce que l'avocate est originaire du Liban.