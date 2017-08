Maroc: 7ème édition du Festival international Noujoum Gnaoua à Casablanca

Bouleversés par le sort des jeunes migrants, George et Amal Clooney ont décidé de faire un don pour… Plus »

Organisé en partenariat avec le Conseil de la ville de Casablanca, cet événement culturel, permettra de mettre en valeur le rapprochement entre les cultures à travers la diversification des couleurs musicales et en fusionnant la musique gnaouie et d'autres sonorités étrangères.

Dans un esprit de partage, d'échange et de découverte, Noujoum Gnaoua, qui propose un voyage convivial et festif à la découverte de la richesse culturelle du Royaume, constituera une occasion de réunir des artistes nationaux et internationaux dans le but de célébrer les différences et les complémentarités à travers la culture, soulignent les organisateurs.

Ce rendez-vous artistique associant collectivités locales, associations et entreprises locales, vise une diffusion culturelle de qualité dans la capitale économique, notamment au niveau de la médina, la mise en valeur du patrimoine et la consolidation des liens culturels avec d'autres peuples, ajoute la même source.

