Cameroun: Extrême - Nord - Un réseau de faussaires aux arrêts

On apprendra alors que ces derniers procéderaient régulièrement à des signatures de documents officiels, des copies de diplômes en lieu et place des responsables habilités à le faire. C'est ainsi que Dieudonné Hourousnala, Adolphe Sagana et Simon Souksia sont rapidement interpellés et placés en garde à vue, avec Ernest Soussia Guibollo.

Il met la puce à l'oreille du « chef de terre » et le lendemain, Oumar Bichaïr saisit la brigade de gendarmerie de sa circonscription de compétence. Les éléments de la brigade de gendarmerie de Yagoua remontent la piste et mettent la main sur trois autres suspects, tous de nationalité camerounaise.

Un agent en service à la préfecture regarde le document que le candidat portait et y découvre la fausse signature et le faux cachet du sous-préfet de Yagoua qui surchargent le document.

