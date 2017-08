Cameroun: Yaoundé se dote des kiosques modernes

Ils ont été inaugurés hier par Gilbert Tsimi Evouna, délégué du gouvernement auprès de la Communauté urbaine de Yaoundé.

C'est dans les kiosques modernes encore appelés kiosques multifonctionnels que les vendeurs de journaux, commerçants, agents de compagnies de téléphonie mobile entre autres vont désormais exercer leurs activités. Disposés sur une surface de six mètres carrés, les kiosques modernes qui ont été inaugurés hier à Yaoundé offrent un meilleur cadre de travail et un confort favorable à toutes activités commerciales, selon le délégué du gouvernement auprès de la Communauté urbaine de Yaoundé.

Pour Gilbert Tsimi Evouna, les nouveaux kiosques vont également apporter un plus à l'embellissement de la ville de Yaoundé. « Les kiosques qui sont là actuellement ne servent à rien. Ils contribuent plutôt au désordre urbain de par leur configuration. Je tiens à rappeler que les détenteurs de ces kiosques ont un mois pour se conformer car, nous voulons des kiosques uniformes dans la ville de Yaoundé », met en garde Gilbert Tsimi Evouna.

Selon Accent média qui a soumis à la validation de la Communauté urbaine de Yaoundé (CUY) des kiosques multifonctionnels, le kiosque est devenu en moins de 5 ans, le support le plus sollicité par les entreprises. Il a de sérieux atouts commerciaux et marketing, il allie proximité et interactivité entre les entreprises souvent éloignées et les populations en quête de l'information détaillée sur les produits et/ou services avant la prise de la décision d'achat.

« C'est tout naturellement que les compagnies installées au Cameroun ont ouvert comme dans une compétition sans règles et sans normes, la course à la construction et à l'installation dans nos villes des kiosques aux architectures aussi variées qu'insolites. La conséquence est inquiétante pour une ville comme Yaoundé et se traduit par des chiffres issus d'une étude réalisée par l'agence Label, partenaire de la CUY : 2 658 kiosques inventoriés à Yaoundé. 11 entreprises clairement identifiées sont propriétaires de 96% des kiosques. Une poignée de privés s'invitent à cette anarchie », expliquent les responsables d'Accent média.

Ils ajoutent par ailleurs que la même étude note le manque d'harmonie entre les kiosques car, dans un souci de singularité, chacun affecte à son kiosque, sa forme, sa couleur, sa taille, d'où la forte pollution visuelle observée.

« Au regard du constat précédent, les kiosques à usages multiples ou modernes apportent des bénéfices évidents et palpables : réduction significative du nombre de kiosques, uniformisation de tous les kiosques, traçabilité des occupants, meilleure gestion de l'espace urbain, embellissement de la ville », précise Elise Ekelle, responsable régional pour le Centre d'Accent média.