Afrique de l'Ouest: UBA connecte les pays des zones CEMAC et UMOA

C'est désormais fait. Les titulaires d'un compte chèque d'United Bank for Africa (UBA) peuvent faire des retraits et des dépôts sur leurs comptes partout dans les pays de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) et L'Union Monétaire Ouest Africain (UMOA).

Une banque Africaine

Le lancement de la solution des transactions transfrontalières « UBA CONNECT » s'est faite à l'hôtel Hilton de Yaoundé. Ce produit répond aux préoccupations des nombreux clients de la Banque dont le souci majeur était d'avoir accès à leur argent dans tous les pays ou est représenté UBA indépendamment du pays de domiciliation du compte. Cette offre « relier les agences uba en Afrique » est une plateforme de paiement et de traitement en vue de combler le déficit dans les services bancaires pour faciliter les opérations d'affaires aux clients de la banque.

Un produit digitalisé

« uba connect » vient en même temps apporter une solution à la digitalisation de la banque pour des services financiers et électroniques efficaces. Ce qui a fait dire à Kennedy Uzoka, Directeur General du groupe UBA que « Uba connect qui est un service non restrictif et pratique, démontre notre détermination à offrir une expérience inégalée dans tous les domaines. Nos chaines sont conformes à la vision de Uba de dominer l'espace bancaire digitale en Afrique »

... A valeur ajoutée.

Il s'agit aussi d'un service à valeur ajoutée qui s'appui sur son réseau et ses connexions pour interconnecter toutes les filiales à tous les clients à travers l'Afrique. Le produit offre des facilités d'affaires dans les 19 pays dans lesquels la banque opère actuellement. Mais aussi une transmission instantanée des fonds puisque les transactions peuvent être réalisées en quelques minutes.

