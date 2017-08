"Aux Hommes de Tout..." est un champ, un chant de mots pour amoindrir les maux d´un monde en crise. C´est une voix singulière qui fait le tour du monde, transcende les barrières culturelles afin de porter un message universel. Elle chante et prône la paix, l´échange.

Après son premier livre "Mixture", le jeune et talentueux écrivain et chroniqueur camerounais Baltazar Atangana Noah-Nkul Beti a à nouveau choisi la poésie comme moyen par excellence pour exprimer sa pensée et forger sa vision du monde. Il revient dans l´arène des mots avec "Aux Hommes de Tout...", livre paru en décembre 2016 à La Doxa Editions.

Dans ce recueil de trente-trois poèmes captivants et teintés d´ironie, le jeune artiste engagé balise le chemin pour une rencontre interculturelle dans un monde en pleines mutations, où les valeurs humaines tergiversent. Pour tout dire, "il s' agit d'une œuvre dans laquelle l'auteur propose un autre son de cloche de la dialectique de la relation : rencontrer l'autre sans toutefois noyer notre reliquat identitaire. Une manière de mélange, un tout en un sans rien balkaniser," nous confie l´auteur qui est en outre un passionné critique littéraire.

A travers ces poèmes agréables à lire, la plume du jeune auteur "offre en lieu et place de penser à nouveaux frais d'autres thèmes ponctuels tels que la religion, la gouvernance par embuscade, l'exhumation des mémoires et tout le tremblement. En un souffle, Aux Hommes de tout... est une voix singulière qui crie à la cantonade pour que chaque homme trouve sa voie dans ce vaste chantier (le monde) dont les dispositifs et les paradigmes sont en crise!" Telle est la quintessence de l´œuvre résumée par l´auteur.

"Aux Hommes de Tout..." de Baltazar Atangana Noah-Nkul beti, paru en décembre 2016 chez La Doxa Editions, Collection Empreintes, 92 pages, prix: 10 Euros.

Le lien de l´éditeur: https://www.ladoxa-editions.com/nos-livres-1/

En outre le livre est aussi disponible sur les plateformes de vente en ligne: https://www.amazon.fr/AUX-HOMMES-TOUT-NKUL-BETI/dp/2376380081

En ce qui concerne les points de vente au Cameroun et dans bien d´autres pays d´Afrique, nous y reviendrons d´ici peu.