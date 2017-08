Cameroun: Vodafone Cameroon démocratise l'internet à haut débit à Douala, Yaoundé et bientôt dans les 10 régions du pays

La nouvelle offre SIM 4G LTE de Vodafone est disponible dans toutes nos boutiques, dans les points de vente de nos partenaires et notre équipe commerciale est bien équipée pour apporter assistance à tous nos nouveaux abonnés » Pour Richard ACHU, Directeur des Ventes et de la Distribution de Vodafone Cameroon.

Pour Richard ACHU, Directeur des Ventes et de la Distribution de Vodafone Cameroon « Après le lancement récent de nos forfaits Power Plus qui donnent plus de flexibilité à nos abonnés, nous offrons désormais la possibilité à toute personne détentrice d'un équipement compatible 4G de profiter du meilleur réseau 4G LTE à Douala, Yaoundé et bientôt dans plusieurs autres villes du pays.

Vodafone Cameroon, après avoir officiellement lancé son partenariat stratégique avec la Cameroon Télécommunications (CAMTEL),qui lui permet de couvrir entièrement les populations de Douala et Yaoundé et d'étendre son réseau 4G LTE aux autres villes des 10 régions du pays, Vodafone Cameroon passe à l'action avec le lancement commercial de sa nouvelle offre SIM 4G LTE.

