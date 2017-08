Cameroun: Epilogue de la crise entre hon. Fotso Fostine et le chef Bameka - Bameka a son centre informatique

L'honorable Fotso Fostine, dans sa logique d'ouvrir dans les neuf groupements du département des Hauts plateaux les centres de formation gratuite en informatique, était à Bameka Samedi dernier, deux semaines après le blackout du chef supérieur dudit groupement qui avait rejeté le projet

L'émotion, l'on pouvait la lire aisément sur le visage de l'honorable Fotso Fostine, députée des Hauts plateaux à l'Assemblée nationale, au soir du Samedi 29 Juillet 2017, après l'installation du matériel informatique, dans une des salles de la fondation WETSING à Bameka, devant désormais servir de centre de formation gratuite en informatique.

Un ouf de soulagement en somme pour l'élue du peuple qui traduit l'angoisse et l'anxiété l'ayant habitées ces deux dernières semaines, après le rejet par le chef Bameka dudit projet qui au départ, devait être logé dans la salle communautaire de la chefferie. Il se trouve que ce projet de formation de la jeunesse, déjà installé jusque-là dans six des neuf groupements du département des hauts plateaux, notamment, à Baham, Bangou, Batié, Badenkop, Bamendjou et Bapa, n'aura pas connu l'assentiment du monarque Bameka, Sa majesté TAKOUKAM III Jean Raymond qui s'était alors contre toute attente, opposé à sa matérialisation au foyer communautaire de sa chefferie.

Une opposition farouche de la dernière minute qui avait fait naitre un climat pas du tout convivial entre lui et la donatrice, l'honorable Fotso Fostine, députée à l'Assemblée Nationale sur le sentier des microprojets parlementaires. Ordinateurs et tables, destinés à l'ouverture du centre de Bameka, avait été on se souvient, transférés à Bangam qui était pourtant programmé pour l'étape suivante, la huitième plus précisément.

Le sujet qui a fait la Une des journaux était au centre des débats sur les plateaux des Radios. Davantage encore sur les réseaux sociaux et dans les chaumières. C'est dans la foulée d'un amalgame généralisé, que M. OUMBE, élite du groupement Bameka et un féru des œuvres caritatives, décida d'aller vers l'honorable Fotso Fostine, afin de plaider pour que ce projet n'échappe aux populations Bameka.

« En lisant Ouest Echos j'ai constaté qu'il y avait un projet que l'honorable députée des hauts plateaux voulait installer dans mon village. Et sans réfléchir, je l'ai contacté par le biais des amis qui la connaissaient. J'ai pu avoir son adresse et je l'ai directement appelé. Je lui ai dit, peu importe ce que les gens peuvent dire, si c'est un projet réaliste, venez, je vais vous proposer le cadre dans lequel je me trouve si ça peut vous intéresser et si les enfants du village peuvent en profiter », explique M. OUMBE, élite Bameka qui réitère : « J'aime mon village et j'aime le développement ».

Le centre de formation gratuite en informatique à Bameka, est donc logé à la fondation Joseph WETSING dont à la charge M. OUMBE. « Je voudrais dire à M. OUMBE de continuer de l'avant. Je prie le Dieu tout puissant qui a éclairé M. OUMBE de m'approcher de le bénir abondamment, ainsi que toute la population Bameka et son chef », déclare l'honorable Fotso Fostine qui appelle à l'apaisement. « Je profite pour lancer un appel en direction de S.m chef des Bameka, pour lui dire que je considère que c'est encore lui qui accueille ce projet à Bameka parce que tous les habitants de Bameka sont ses administrés et ainsi, je vais lui dire merci beaucoup. Si un de ses administrés a accepté d'accueillir le projet c'est tout à son honneur », a-t-elle renchérie, avant de se porter garante des travaux de rénovation du foyer communautaire Bameka.

Le projet de création des centres de formation gratuite en informatique dans les neuf groupements du département des Hauts plateaux, lancé depuis 2014 rentre en droite ligne des activités parlementaires de l'honorable Fotso Fostine, députée des Hauts plateaux à l'Assemblée Nationale, qui ambitionne de sortir l'ensemble des populations de son département et davantage la jeunesse, de l'analphabétisme du millénaire qu'est donc la non maitrise de l'outil informatique. Après Bameka, le regard est tourné vers Bahouan pour la neuvième et dernière étape de ce projet de formation