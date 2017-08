Congo-Kinshasa: Du football à la musique - Trésor Lualua fait son choix

Il faut dire ici que ce changement de casquette remonte à janvier 2013. Trésor Lualua Lomana, 32 ans, avait décidé de mettre fin à sa carrière internationale, juste après l'élimination de la RDC, le lundi 28 janvier 2013 au premier tour de finale de la Coupe d'Afrique des Nations (Can 2013). Interrogé par le site footafrica365 après le dernier match des Léopards en Afrique du Sud face aux Aigles du Mali (1-1), l'attaquant congolais avait déclaré que la prestation de la RDC à cette Can était une «déception de trop».

Trésor Lualua Lomana change de casquette en abandonnant le ballon rond pour la voix. Selon La République, le nouveau musicien signe, avec John K et R-One, «Life never give up» dont la sortie mondiale est prévue avant la fin de cet été 2017 à travers les plateformes musicales digitales et les télévisions câblées.

Copyright © 2017 Le Potentiel. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.