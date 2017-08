Congo-Kinshasa: Les professeurs de l'Université de Kinshasa en grève à partir de ce lundi

On rappelle que, deux semaines auparavant, ce sont les médecins et infirmiers qui déclenchaient un mouvement de grève pour exiger le réajustement de leurs salaires au taux budgétaire. Les fonctionnaires de l'Etat sont payés au taux de 930 Fc pour 1 dollar américain, alors que sur le marché, le taux est évalué à 1550 Fc.

Les professeurs de l'Université de Kinshasa (UNIKIN) entament, dès ce lundi 7 août, un mouvement de grève. Ils attendent du gouvernement le réajustement de leurs salaires à partir du mois de juillet au taux budgétaire tel que conclu entre le Premier ministre et l'Assemblée nationale et l'élection des autorités académiques au plus tard le 15 septembre 2017.

Le front social est en ébullition. Médecins, infirmiers, agents et fonctionnaires de l'Etat, il y a deux semaines, et maintenant les professeurs d'universités menacent d'aller en grève à partir de ce lundi 7 août.

