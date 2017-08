Congo-Kinshasa: Jusqu'où ira la MP ?

On peut se permettre de conclure qu'il y a sans doute des divisions internes au sein de la MP. Et que la famille politique du chef de l'État est au bord de l'implosion.

Sans doute, ce sont des étincèles de la division qui sont en l'air depuis un certain temps au sein de la Majorité présidentielle. Comme tout le peuple congolais, le gouverneur Kazembe plaide pour le respect de droit. Il faut suivre la procédure normale pour destituer ou exiger la démission d'un chef de l'exécutif provincial. Dans un Etat de droit, on ne fait pas descendre un élu comme un vulgaire individu. Il faut suivre les règles du jeu. Cette manière cavalière de faire prouve à suffisance que le gouverneur du Haut-Katanga a des ennemis au sein même de sa propre famille politique.

En principe, après le vote de la motion de censure, il faut une notification de l'Assemblée provinciale. Cette note sera suivie d'une démission du concerné. Mais avant de déposer sa démission, le gouverneur Kazembe avait contesté la motion de censure et s'était adressé à la Cour constitutionnelle, selon les articles 161 et 162 de la Constitution.

