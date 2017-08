Congo-Kinshasa: Appréciation du franc congolais - Les assurances de la Banque centrale

Autre mesure sur lequel la Banque centrale et le gouvernement comptent mettre en œuvre est celle d'augmenter les recettes fiscales par la lutte contre la contrebande et la fraude fiscale. Selon Deogratias Mutombo, les enquêtes menées aux différents postes frontaliers révèlent que le trésor public ne perçoit que 20% des recettes douanières.

Le franc congolais s'échange actuellement à 1560 et 1550 le dollar américain, respectivement sur le marché parallèle et sur le marché officiel, venant de plus de 1700 le dollar américain à la fin de la semaine passée. Selon la BCC, l'appréciation du franc congolais est consécutive aux « mesures concrètes d'ajustement budgétaire et de politique monétaire arrêtées » par le gouvernement et l'autorité monétaire.

Derrière l'appréciation du franc congolais observée ce dernier temps, il y a des mesures concrètes d'ajustement budgétaire et de politique monétaire qui sont en train d'être mises en œuvre pour accroitre, d'un côté, le rapatriement des recettes d'exportation des entreprises minières et de l'autre, pour maximiser la mobilisation des recettes publiques. Le patron de l'Institut d'émission reste donc rassurant sur l'appréciation de la monnaie nationale.

