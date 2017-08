Ile Maurice: Gamma - Nouvelles expertises pour doper la croissance

C'est un nouveau positionnement pour Gamma, qui souhaite se donner les moyens de ses ambitions. Depuis le 1er août, la société d'investissement a fait appel à un nouveau directeur général, Geoffroy Dedieu, qui sera chargé de mettre en place la nouvelle vision stratégique du groupe.

À 48 ans, ce ressortissant français rejoint le Top Management de l'entreprise après une riche carrière internationale dans les finances, notamment dans le secteur bancaire.

Geoffroy Dedieu sera appelé à explorer de nouveaux secteurs d'activités stratégiques pour assurer une croissance durable et la création de valeur pour les actionnaires sur les moyen et long termes. Le groupe Gamma, dont la famille Ah Teck est l'actionnaire majoritaire, demeure optimiste quant à l'environnement des affaires et l'activité macroéconomique, entre autres dans le secteur de la construction.

La société, qui figure aujourd'hui parmi le Top 5 des entreprises les plus performantes en termes de croissance du chiffre d'affaires selon l'édition 2017 du Top 100 Compagnies, compte s'appuyer sur le lancement de nouveaux projets d'infrastructures annoncés dans le dernier Budget pour doper sa croissance. Nommément les travaux d'infrastructures routières, dont l'autopont de Jumbo et celui à Decaën, la construction de la nouvelle ville à Côte-d'Or ou encore le démarrage du Metro Express, projet qui nécessitera un composant béton. Le groupe Gamma s'apprête à prendre avantage des gros chantiers en perspective pour augmenter la croissance de ses filières contracting et Gamma Materials Ltd, dont le corps de métier est la production et la commercialisation de sable, de macadam, de blocs, de béton prêt à l'emploi et de produits décoratifs en béton, entre autres.

En fait, la compagnie souhaite obtenir sa part de gâteau et participe pleinement à tous les gros chantiers qui vont s'ouvrir prochainement. Avec à la clé : accroître le dynamisme du groupe en s'appuyant sur le secteur de la construction qui table sur une croissance de 7 % en 2017.

En tant que directeur général, Geoffroy Dedieu s'engagera à poursuivre sa stratégie de diversification. Opérant cinq pôles d'activités, nommément le contracting, la vente de matériaux de construction, le jeu du hasard avec Lottotech, l'hôtellerie et l'immobilier, Gamma souhaite développer de nouveaux secteurs. À l'instar du secteur des services financiers dans lequel il a tenté de faire une incursion. Avec l'apport du nouveau directeur général, qui a une solide expérience dans les finances, et la nomination de Jean-Claude Lam Hung, professionnel de réassurance au poste de directeur au conseil d'administration, le groupe dispose des compétences internes pour se lancer dans cette nouvelle filière.

Secteur de l'immobilier

D'ailleurs, Gamma a tenté une percée en signant il y a trois ans un partenariat avec Lloyd's, l'un des plus importants syndicats du marché de l'assurance en Grande-Bretagne, et lorgnant à la même époque l'assureur d'État, SICOM, pour y devenir un actionnaire. Ce, suivant la décision de deux de ses actionnaires de se désengager de son actionnariat - en l'occurrence la DBM Ltd, qui y détient 23 % du capital de la SI- COM, et la National Investment Trust Ltd, société d'investissements à capital variable (12 %).

Autre filière appelée à connaître une nouvelle impulsion : l'immobilier. Ce secteur constituera un axe important du développement de l'entreprise pour les prochaines années. Notamment avec l'exploitation d'une Land Bank qui comprend des immeubles à Ébène et des terrains à Coromandel et à Trianon, ainsi que les 185 arpents que le groupe possède à Gros-Cailloux.

Qui est Geoffroy Dedieu ?

Geoffroy Dedieu est un diplômé de l'Institut européen d'administration des affaires et détient une maîtrise en droit. Le nouveau directeur général du groupe Gamma est aussi un planificateur financier agréé (France) et membre du Chartered Institute for Securities and Investments du Royaume-Uni. Il dispose d'un solide parcours professionnel, ayant notamment travaillé pour Ernst & Young ou encore Deutsche Bank, à Londres, jusqu'à 2007. Avant de rejoindre Gamma, il a occupé le poste de «Chief Financial Officer» dans une banque basée à Londres.