Ile Maurice: Véhicules de seconde main - L'importation davantage contrôlée

Par ailleurs, la période de garantie qu'offre le revendeur à l'acheteur passe de six mois à un an. Aussi, le revendeur devra soit avoir son propre garage, soit être affilié à un garage pour offrir des services après-vente de réparations aux clients, notamment pendant la période de garantie.

C'est ainsi que dorénavant, la société générale de surveillance dans le pays exportateur qui émet le Pre-Shipment Inspection Certificate, devra signer un accord avec le ministère. Celui-ci devra stipuler que les informations fournies sont fiables et vérifiables. Qui plus est, elle devra fournir une garantie bancaire annuelle de 100 000 dollars au gouvernement.

Les plaintes auprès du ministère du Commerce sont légion. Et afin d'y mettre un terme, décision a été prise de contrôler davantage l'importation et la vente de véhicules de seconde main.

