Rwanda: Présidentielle rwandaise - Paul Kagame ou le triomphe annoncé

Quelque 7 millions de Rwandais sont appelés aux urnes ce vendredi 4 août 2017 pour élire leur président. « Elire » n'est pas, à proprement parler, le verbe approprié, car à moins d'un peu probable séisme politique au pays des Mille Collines, c'est le sortant Paul Kagame qui devrait être de nouveau plébiscité.

La seule inconnue reste le score qu'il infligera aux deux autres candidats autorisés à se présenter contre lui ; d'illustres inconnus répondant aux noms de Frank Habineza et de Philippe Mpayimana et qui, pour dire vrai, tiennent lieu de comparses.

Mais quelle mauvaise image le pays donnerait si le grand démocrate de Kigali devait prendre le départ pour cette course à la présidentielle dont l'arrivée est connue d'avance !

S'étant fait proclamer en 2000 calife à la place du calife Bizimungu qu'il avait installé au pouvoir après le génocide de 1994 et la victoire du Front patriotique rwandais, le FPR l'homme fort passe trois ans plus tard une première couche de vernis démocratique en se faisant élire au suffrage universel sur un score stalinien de 95%.

Sept ans après, rebelote avec un score kagaméen en léger recul mais plafonnant tout de même à 93% des voix.

Après ce dernier exploit on se demande toujours qui étaient ces Rwandais qui ont osé aller à l'encontre des désirs du parti dominant et de son chef bien-aimé et respecté qui se présente aujourd'hui pour un troisième mandat au prix d'un tripatouillage constitutionnel qui avait fait sauter en 2015 le verrou limitatif avec 98,3% des suffrages. Excusez du peu !

Et n'allez surtout pas dire, avec vos critères occidentaux, que le Rwanda est tout sauf une démocratie où règne en maître absolu un autocrate sans véritable opposition ni opinion nationale, sans « Y en a marre », « Balai citoyen » et autres « Lucha », sans compter les autres empêcheurs de « gouverner en rond » que représentent les médias libres et indépendants.

Le grand Kagame vous renverrait à vos chères études politiques d'un ton martial, d'abord parce que vous n'auriez rien compris à l'histoire de ce peuple martyr et ensuite parce que les élections rwandaises ne regarderaient que les Rwandais. Point barre !

A vrai dire, nombreux sont les observateurs qui nourrissent un sentiment ambivalent à l'endroit de ce despote éclairé, car s'il ne fait pas de quartier aux hérétiques politiques qui osent contester l'évangile selon saint Paul, allant même jusqu'à les traquer et à les liquider à l'étranger, beaucoup lui savent gré de ne pas régner pour régner et d'avoir radicalement transformé son pays sur les décombres sanguinolentes du génocide.

Et nombreux sont les dirigeants qui se rendent à Kigali comme on irait en pèlerinage, le Rwanda étant devenu un exemple de bonne gouvernance, à la pointe des technologies de l'information et de la communication et des défis environnementaux.

N'affiche-t-il pas depuis de nombreuses années le taux de croissance enviable de 8% en moyenne avec un revenu annuel par habitant de 700 dollars contre 150 au lendemain du génocide tandis que la part d'aide internationale dans son budget est passée de 50% à seulement 17% ?

Quid de la baisse de 2/3 de la mortalité infantile et de l'extension de l'assurance-maladie dont bénéficient 91% des Rwandais ? Si l'on ajoute à tout cela cette nouvelle forme de nationalisme africain que Paul Kagame incarne désormais en tenant notamment tête à la France, qu'il a toujours jugée en partie responsable de la catastrophe de 94, on comprend que, dictateur ou pas, l'homme fort de Kigali jouisse encore, après 17 ans au pouvoir, d'un considérable capital de sympathie, et pas seulement au pays des Mille Collines.