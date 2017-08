Tunisie: Un événement culturel et touristique réussi

Une tribune officielle, installée au boulevard en front de mer, a accueilli les personnalités invitées. Les grandes foules de citadins et de touristes, venues à cette occasion, de la perle du Sahel et des zones environnantes, se sont amassées sur les trottoirs des principales artères du centre- ville.

Contacté à cette occasion, Jalel Tfifha, résident de l'association du carnaval d'Aoussou, nous a déclaré : «Je tiens à signaler que le feu d'artifice de la nuit du 25 juillet qui a attiré des milliers de citadins et de touristes, a été organisé pour la première fois à Sousse par notre association et ce après de longues années d'absence. Ce carnaval, a-t-il poursuivi, est organisé sous le slogan: «la Tunisie, terre de paix, de rencontre et d'amitié», et ce, en collaboration étroite avec le ministère de la Culture, le ministère du Tourisme , l'Hôtel de Ville et la société de développement touristique de Sousse-Nord.

Je tiens à ajouter qu'un mini- carnaval a animé de nuit la route touristique et surtout la Marina du port El Kantaoui le jeudi 27 juillet et que l'association du carnaval a programmé, du 20 au 24 juillet, des soirées artistiques animées par des troupes de musique et de danse d'Europe et de Tunisie, à la place des villes jumelées et à El Kantaoui.»