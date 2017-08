Tunisie: Lartey, triste héros malgré lui !

Avec le CA, on ne s'ennuie jamais.

A peine un feuilleton s'achève qu'une autre saga débute. Et ce n'est certainement pas une romance ni un polar. Plutôt une chronique des échauffourées clubistes de l'été. Triste héros malgré lui de ce récit, le défenseur international ghanéen, Lawrence Lartey, est au centre d'une lutte sans merci entre l'ex-directeur sportif, Wajdi Essid, et l'exécutif du CA. Essid torpille l'action des tentants clubistes et égratigne certains au passage. Et, les officiels du club de Bab Jedid réagissent à coups de communiqués et de documents qui font foi. Bref, le dossier médical de l'axial de 23 ans a même été publié en vue de démêler l'écheveau embrouillé de cette affaire embarrassante. Récapitulons d'abord les faits.

En démissionnant, l'ex-directeur sportif du CA, Wajdi Essid, n'a pas manqué de divulguer certains dossiers sensibles. Parmi les thèmes traités, le mercato clubiste et ses dessous. Là, il a carrément accusé certains de déloyauté pour avoir recruté un joueur blessé, en l'occurrenceLawrence Lartey. Et à l'ex-successeur de Samir Sellimi de provoquer une réaction clubiste, le bureau directeur n'ayant pas tardé à se manifester. Ainsi, sur un support média, le Club Africain affirme que Lartey ne souffrait d'aucune blessure avant la signature de son contrat. Les responsables clubistes ont même dévoilé et publié une copie du certificat d'aptitude délivré par le Centre national de la médecine et des sciences du sport au Ghanéen le 28 juillet 2017.

Le Ghanéen souffre de pubalgie

Bref, le CA assure que Laurence Lartey était totalement apte. Conclusion aux antipodes de la thèse de Wajdi Essid qui avait, également, ajouté que même le technicien lombard, Marco Simone, était au courant de la blessure du joueur : «Il ne faut pas tromper les supporters en sortant le certificat délivré suite au test de l'effort effectué par Lartey. Le Ghanéen souffre de pubalgie. Maintenant, le CA doit trouver un arrangement pour résilier le contrat de Lartey à l'amiable» (ambiance !). Laver son linge sale en famille! On ne connaît pas ça au CA ! Et au passage, notons que le CA a décidé de « libérer » le joueur, quota d'étrangers oblige.

Le CA teste un autre Ghanéen

Toujours volet joueurs étrangers du CA, Abdullatif Anabila, Mokhtar Belkhither, Brahim Chenihi et Fabrice Ondama sont les joueurs retenus par Marco Simone. Par ailleurs, le CA semble apprécier la filière ghanéenne. Ainsi, un autre Black Star, Wahab Anane, effectue actuellement des tests avec le Club Africain.

Enfin, dans la perspective du match amical face au Stade Tunisien, les dirigeants bardolais comptent mettre à profit ce test prévu le 8 août face au CA. Pas moins de 7.000 billets seront mis en vente pour ce match d'avant-saison.