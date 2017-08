Tunisie: Si lointain, si proche

Même avec des débuts timides, le spectacle à accroché le public tunisien notamment avec ses tableaux de tango chorégraphiés de manière très moderne.

On a même assisté à une chanteuse d'opéra qui rythmait les pas des danseurs de Tango. Un morceau très réussi porté qu'il était par la voix de la soprano et qui a montré que cette danse pouvait s'intégrer à un art aussi élevé que l'Opéra. Le burlesque non plus n'a pas manqué dans quelques-uns des tableaux où le chorégraphe a emprunté un personnage chaplinesque pour danser le tango.

Un autre personnage qui joue au «boiteux» exécutera un parfait tango sur un «ton» humoristique. Mais voilà qu'à peine une demi-heure de spectacle, une speakerine annoncera une pause de quatre minutes. Les quatre minutes dépassées, le public a commencé à s'impatienter. Pour le calmer, la speakerine annoncera que la pause sera prolongée encore de cinq autres minutes. Grande réponse narquoise du public.

À raison d'ailleurs. Pourquoi ne pas annoncer tout simplement qu'il y avait des problèmes techniques ? Certains iront même jusqu'à soupçonner un conflit entre le groupe de musiciens et la direction. Tout cela en l'absence d'explication. Oui, on parle bien d'un groupe de musiciens. Car dès le début du spectacle, il y avait des instruments de musique sur scène et qui ont servi à interpréter un seul morceau. Les musiciens se sont présentés pour interpréter un excellent morceau de pure tradition argentine avant de disparaître dans les coulisses.

Reprise ensuite du spectacle c'était un peu difficile de retrouver l'attention du public mais voici que les danseurs de «Boleadoras» animeront de nouveau la scène et arracheront de grands applaudissements aux spectateurs. Des spectateurs finiront par adhérer au reste du spectacle composé de tableaux de danse de tango certes mais aussi de morceaux de chants qui rendent hommage aux plus grands musiciens et poètes argentins.

On aurait aimé trouver dans les décors ou dans les effets sonores les ambiances des faubourgs de Buenos Aires là où le Tango est né. Est-ce que le spectacle a réussi à passer ne serait-ce qu'un peu de l'âme argentine que nous sommes venus chercher ? Suffisamment à notre sens car on devine que son concepteur n'a pas voulu tomber dans le folklorique pour accorder une grande marge à la création en déclinant le tango sur plusieurs états.