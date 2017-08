Tunisie: L'heure du bilan a sonné

Sur le papier, les résultats obtenus par notre sélection nationale sont honorables. Mais sur le terrain, nos représentants au championnat d'Afrique auraient pu faire mieux. L'équipe de Tunisie avait la possibilité de remporter le titre continental, mais elle a dû se contenter de la troisième place à cause du désistement des haltérophiles Soufiène Khlayfia et Ramzi Bahloul. Par ailleurs, ces derniers devaient s'expliquer devant le bureau fédéral pour ces manquements qui ont privé la sélection nationale de trois autres médailles d'or au moins.

L'équipe de Tunisie avait ramené 32 médailles : 13 Or, 12 Argent et 7 Bronze. Un total de médailles qui a valu à notre sélection masculine la troisième place au classement final, derrière le Maroc deuxième et l'Algérie première.

