Tunisie: Salah Mejri sera là !

A moins d'un revirement de dernière minute, Salah Mejri sera une carte valable entre les mains de Mario Palma dans cet Afrobasket. La sélection, avec Salah Mejri, est sans doute très différente de celle sans lui. Techniquement, tactiquement et mentalement, l'apport de Salah est considérable. Son poids sous le panneau est si important qu'il libère tous les autres joueurs, et qu'il met en grandes difficultés tous les adversaires du cinq tunisien.

Salah Mejri veut absolument aider la sélection à gagner le sacre continental. Ses relations avec Mario Palma sont amicales et, en tout cas, meilleures que celles avec l'ex-sélectionneur national. De plus, Mejri se trouve dans l'obligation morale de répondre présent à l'appel de la sélection. Son entourage, ses amis font pression afin qu'il participe à l'Afrobasket, et lui se trouve attentionné à honorer ses engagements envers la sélection.

