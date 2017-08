Tunisie: Vers la Smart City

Réussir cette rude équation nécessite la concrétisation d'une série de convictions et d'idées aussi innovantes que salvatrices, à même de convertir le mode de vie actuel en un modèle de responsabilité citoyenne proenvironnementale. Le défi étant de garantir la gestion des ressources et des déchets en vue d'exploiter au mieux les richesses et de faire du traitement des déchets une sérieuse préoccupation environnementale et une alternative supplémentaire non moins fructueuse.

Le rassemblement des environnementalistes

Le concept Netville a été instauré par le duo partenaire Up'Med Com et l'Association tunisienne des conseils et orientation géographique numérique (Atcogen). Cette dernière œuvre pour le développement des outils de haute technologie permettant une gestion intégrée de la ville. Cette année, l'événement Netville proprement dit se tiendra en Tunisie, et plus exactement à La Marsa, et ce, du 8 au 10 novembre 2017. Baptisé «Smart city», ou la Commune du futur, il promet de consacrer l'action environnementale dans une ville qui s'achemine progressivement vers un meilleur équilibre entre la dynamique économique et le bien-être communautaire.

Y seront conviés tous les intervenants dans le domaine environnemental et de développement durable, notamment les représentants des institutions de tutelle, les militants de la société civile, les experts environnementaux, les jeunes générations et tous ceux pour qui la cause environnementale acquiert sa réelle dimension en tant que capital vital à préserver au profit des futures générations.

L'événement comprendra deux volets majeurs : le premier concernera les actions d'information, d'échange d'expériences et de sensibilisation du public. Pour ce, une série de conférences et de débats seront données tout au long des trois jours des travaux. Parallèlement, un concours sera organisé autour des axes liés à la gestion et aux services, notamment l'administration, la transition énergétique, la transformation intelligente et numérique du bâtiment et le développement durable. Le challenge sera couronné par le décernement de trois prix : Netville d'Or, d'argent et de bronze.

Tabler sur la sensibilisation des juniors

Par ailleurs, l'événement permettra d'asseoir les jalons de deux concepts novateurs, à savoir «Vision verte» et le «Conseiller environnemental junior». Dans le premier cas, il s'agira de mettre l'accent sur le rôle considérable des établissements hôteliers dans la préservation de l'environnement, notamment dans la gestion et la valorisation des déchets aussi bien ménagers que verts ainsi que dans la rationalisation des ressources dont celles hydriques.

Pour ce qui est du conseiller environnemental junior, l'objectif étant d'ancrer auprès des jeunes générations les principes proenvironnementaux et de créer un climat de dialogue et de concertation autour de cette problématique. Aussi, un élève inscrit dans un établissement scolaire de La Marsa sera-t-il chargé de l'information et de la sensibilisation de ses semblables sur la cause environnementale ainsi que pour le principe démocratique. Il sera élu, d'ailleurs, par les élèves lors d'une mini-campagne électorale.