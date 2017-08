Tunisie: L'Ugtt oppose son veto

C'est la phrase de Rached Ghannouchi extraite de son interview à Nessma TV qui a suscité la polémique qui ne fait que démarrer et à laquelle ont participé tous les acteurs du paysage politique et civil national. Chacun y va de son analyse, de son interprétation. Chacun l'a comprise aussi à travers son agenda et ses calculs.

Et ce ne sont pas uniquement les nidaistes qui se sont rebiffés en s'indignant de voir Ghannouchi intimer l'ordre à leur poulain Youssef Chahed de faire le travail et de se retirer pour que les autres en récoltent les fruits.

En effet, les syndicalistes de l'Ugtt sont sortis de leurs gonds, estimant que Rached Ghannouchi pioche désormais dans leur terrain préféré : le domaine économique et social.

Sami Tahri, membre du bureau exécutif et porte-parole de l'Ugtt, est en colère : «Ghannouchi cherche à saboter le conseil national du dialogue social censé présider au dialogue socioéconomique et à gérer les conflits au sein du monde du travail et aussi proposer les solutions qui permettront à la machine économique nationale de redémarrer. Et puis l'Ugtt a déjà appelé à ce dialogue et on ne voit pas pourquoi Ghannouchi cherche à s'approprier la paternité de cette initiative».

Il poursuit : «Il est clair que le président d'Ennahdha veut voler à l'Ugtt son rôle de force nationale de proposition et d'initiative, les qualités essentielles qui sont à l'origine de la crédibilité et de l'audience de notre organisation auprès des Tunisiens. Les syndicalistes qui ont réussi à sauver en 2013 le pays de la déchéance grâce précisément au dialogue national ne sont pas dupes et ne laisseront personne les écarter ou marganisaliser leur apport à la crise dans laquelle se morfond le pays. Et les syndicalistes n'ont de leçons à recevoir de personne, surtout pas des nahdhaouis, en matière de patriotisme et d'attachement aux intérêts supérieurs du pays».

L'Ugtt refuse qu'on lui trace la voie à suivre

Et dans les milieux syndicalistes, il règne une idée générale : l'Ugtt soutiendra et restera attachée au Document de Carthage tant que le chef du gouvernement maintiendra le dialogue avec ses responsables, écoutera leurs propositions et appliquera les accords déjà signés.

«Nous n'avons pas à intervenir dans les luttes internes au sein de Nida Tounès ou dans les projets nahdhaouis visant à reconfigurer l'échiquier politique national conformément à leurs ambitions en prévision du rendez-vous de 2019. Tout le monde sait que notre appui à Youssef Chahed est un appui fondé sur des objectifs clairs et nets», assure-t-on à la place Mohamed-Ali.

D'ailleurs, les syndicalistes rappellent qu'ils n'ont pas attendu les analyses savantes de Rached Ghannouchi pour signifier à Youssef Chahed ce qu'ils attendent de lui en 2018 qu'il préserve son équipe gouvernementale actuelle, qu'il y introduise de nouveaux visages ou qu'il la chambarde totalement.

Pour les syndicalistes, Youssef Chahed «se doit de prendre en considération la dimension sociale en élaborant le projet de budget 2018, entamer des négociations salariales en avril 2018, prendre des mesures urgentes en vue d'arrêter la flambée vertigineuse des prix, trouver une solution à la question du chômage des jeunes».

Le discours syndicaliste ne souffre aucune confusion : «Nous poursuivrons notre appui au gouvernement et notre adhésion au Document de Carthage. Nous refusons qu'une quelconque partie essaye de parler en notre nom, de donner des ordres à nos adhérents pour qu'ils retournent au travail sinon ils n'auront plus de salaires à percevoir parce que les salaires sont payés à ceux qui travaillent et produisent comme le souligne Ghannouchi dans son prêche à Nessma TV, et finalement nous refusons qu'on trace la voie que les héritiers de Farhat Hached, de Ahmed Tlili et de Habib Achour doivent suivre».