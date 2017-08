Tunisie: Les employés disent non à la privatisation

Le public était, aussi, au rendez-vous entre Tunisiens fans du groupe, et autre défenseurs de la culture… Plus »

A noter que la Régie nationale des tabacs et des allumettes (Rnta) et la Manufacture des tabacs de Kairouan (MTK) génèrent 19.581 emplois directs et indirects. Un chiffre d'affaires de 297,3 millions de dinars a été réalisé en 2012 et 1.360 tonnes de tabac en feuilles sont récoltées localement, selon le site de la Rnta.

«La cession des entreprises publiques n'a jamais été la solution. Il convient plutôt de réfléchir à des programmes de restructuration et de mise à niveau sur cinq ou dix ans», a-t-il estimé, faisant remarquer que la Rnta emploie plus de 1.600 personnes qui représentent environ 35.000 familles tunisiennes.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.