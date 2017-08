Tunisie: Les efforts se poursuivent pour maîtriser l'incendie

Le public était, aussi, au rendez-vous entre Tunisiens fans du groupe, et autre défenseurs de la culture… Plus »

A noter que depuis mercredi matin, les services de la protection civile et des forêts ainsi que des unités de l'Armée nationale sont en état d'alerte maximale après la vague d'incendies qui a touché Jebel Hdada à Sejnane à la frontière entre Bizerte et Béja pour empêcher la propagation du feu vers le massif forestier de Nefza.

Le gouverneur de Béja, Houcine Hamdi, a indiqué à la correspondante de la TAP dans la région que les unités de l'Armée nationale et de la protection civile ont réussi à maîtriser, en grande partie, l'incendie et à empêcher les flammes de se propager vers les agglomérations de Douar Aouainiya.

