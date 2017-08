Tunisie: Le panache du CSS...

Cet exploit, il le doit suite à sa brillante et non moins convaincante victoire sur l'un des candidats sérieux pour le titre. Le score sans appel de 2 buts à zéro qui a sanctionné les débats au cours de la rencontre qui l'a opposé mercredi dernier au stade de la Cité sportive du Roi Khaled de la ville saoudienne, Tabouk, en est la preuve.

Le match, quoique disputé de bout en bout par les deux équipes, a été l'occasion pour l'équipe sfaxienne de faire montre de beaucoup d'application sur les plans aussi bien tactique que technique, et ce, en dépit de l'absence de certains de ses titulaires dont on cite plus particulièrement Rami Jridi, encore indisponible pour des raisons de santé, le latéral droit, Hamza Mathlouthi, venant juste de célébrer les cérémonies de son mariage, et Kingsley Sokary, rentré tardivement de son pays, le Nigeria, après un séjour de quelques jours auprès des siens.

Un CSS new-look

Ces absences, parmi d'autres, comme celles de Mohamed Walliou N'doye et Slim Mahjebi, ont ouvert la voie à certains jeunes pour faire leur baptême du feu, à l'instar de Eshraf Ayadi, Walid Karoui et Firas Chaouat. Ils s'y sont bien comportés, tout comme d'autres joueurs laissés souvent sur le banc des remplaçants, en l'occurrence le gardien Mohamed Hédi Gaâloul et l'avant Houssem Ben Ali...

C'est donc plutôt un CSS new-look qui a défrayé la chronique, mercredi, en parvenant à inscrire deux buts dans les filets de l'équipe adverse, gardés par l'international tunisien Farouk Ben Mustapha.

C'est l'avant sfaxien, Houssem Ben Ali, qui a ouvert le score à la 27e minute, suite à une action bien ficelée par le duo, Yacine Meriah et Oussama Amdouni, et qui a ébranlé l'arrière-garde adverse.

Puis, l'autre avant, Firas Chaouat, n'a pas raté l'occasion qui s'est présentée à la 86e minute de jeu pour «tuer» le match, au moment où l'équipe locale jouait son va-tout pour revenir au score.

Ce fut le coup de grâce pour un adversaire qui venait, deux jours auparavant, de briller de mille feux, en réussissant à battre l'autre équipe saoudienne faisant partie de la poule. Celle d'«El Watani» sur le score de 4 buts à 2.

Objectifs visés

La CSS aura à confirmer cet après-midi son leadership dans sa poule en affrontant cet adversaire. Une victoire, voire un résultat de parité, lui déblayera le chemin de la finale qui l'opposerait dans ce cas au leader de l'autre poule faisant partie du tournoi.

Le match de clôture pour l'obtention du titre est programmé le dimanche prochain au même stade qui a abrité cette joute.

Au CSS de confirmer ce premier exploit, et aussi ajouter par là même, un nouveau titre arabe à son palmarès après ceux des années 2000 et 2004.

Ce qui demeure dans ses cordes. Il s'agit d'y croire, et de continuer à s'adonner à fond pour mériter la palme.

Formation sfaxienne

Gaâloul, Ayadi, Dagdoug, Meriah, Ben Salah (Hnid), Amdouni (Kamoun), Karoui, Aouadhi, Ben Ali (Bouhajeb), Hannachi (Marzouki), Chaouat (Raymond).