Afrique: Traite des personnes - 2,5 millions de victimes recensées chaque année

Déplorant l'absence de dénonciation qui est également un blocage à l'identification des trafiquants, le secrétaire permanent de la cellule de lutte contre la traite des personnes, Mody Ndiaye, annonce que des réseaux de trafic ont été démantelés. La traite des personnes est la troisième activité illégale la plus profitable, après le trafic de drogue et le commerce des armes.

Le Sénégal sert également de pays de transit des passeurs, ajoute-t-elle. La mendicité forcée des enfants, l'exploitation sexuelle des filles dans les sites d'orpaillage de la région de Kédougou et le trafic des filles domestiques dans les pays arabes sont les formes les plus visibles au Sénégal. Cependant, l'absence de statistiques est l'une des entraves à la lutte contre le phénomène.

La représentante régionale adjointe de l'Onudc précise en effet que des filles issues du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Niger sont victimes de la traite par le travail domestique, et l'exploitation sexuelle dans des pays comme le Gabon, la Guinée Equatoriale et ceux du Maghreb.

