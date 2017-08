Sénégal: Aménagement du parc industriel de Diamniadio - Elever la barre des exportations à 79 milliards

Il informe, par ailleurs, que ce mécanisme sera administré par l'Apix et le développeur est la Société des infrastructures d'affaires atlantiques (Siaa), opérant dans le cadre d'un partenariat public-privé. «L'exploitation de la zone industrielle sera assurée par la Siaa, qui est le fruit du partenariat entre le gouvernement du Sénégal et celui de L'Ile Maurice, à travers le Fonsis et le Mauritius-Africa Fund (Maf)»,a-t-il fait savoir.

L'aménagement du parc industriel de Diamniadio s'effectue en deux temps. Dans la première phase, un espace de 13 hectares a été construit, grâce à un investissement de 25 milliards de francs Cfa de l'Etat du Sénégal. La réalisation de la deuxième phase de ce projet va permettre, entre autres, une augmentation des exportations pour un montant de 79 milliards de Fcfa, la création de 15 mille emplois directs et de 8 mille emplois indirects. L'annonce est du Ministre de l'économie, des finances et du plan, Amadou Ba qui présidait hier, jeudi 3 Août, la cérémonie de signature de conventions pour le démarrage des activités du parc industriel international de Diamniadio (Piid).

