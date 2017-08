Sénégal: Les festivals à ne pas manquer en séjour dans le pays

Quels sont les festivals les plus populaires au Sénégal ? A quelles périodes se déroulent-elles ? Jumia travel, le leader Africain du voyage vous invite à faire un tour dans l'univers culturel du pays de la Teranga.

Il est bien connu des touristes que pour découvrir la culture de son pays d'accueil, rien de mieux que de prendre part à des événements culturelles majeurs du pays.

Et sur ce plan, nombreux sont ceux qui vous dirons que le Sénégal est une terre de culture. Même s'il n'existe pas pour l'instant un agenda culturel, qui permettrait de mieux apprécier le large éventail des festivals qui ont lieu au pays de la « teranga », nous vous invitons à découvrir une sélection non exhaustive de ce qui se fait de mieux dans ce beau pays d'Afrique de l'Ouest.

Commençons notre sélection par la Biennale d'art contemporain de Dakar. Inévitablement le plus grand rendez-vous culturel au Sénégal, la Biennale aussi appelé Dak'Art, est la plus ancienne et l'une des principales manifestations d'art contemporain en Afrique. Institué en 1989 par l'Etat du Sénégal, ce festival dont la prochaine édition aura lieu du 3 Mai au 2 Juin 2018, rassemble les plus grands noms de l'art contemporain sénégalais, africains et d'ailleurs.

Si vous êtes un amoureux de la musique jazz, nous vous donnons rendez-vous au Festival de Saint-Louis, l'une des plus anciennes et belles villes du Sénégal. Fondé en 1993, le Festival International de Jazz de Saint Louis est aujourd'hui l'une des plus importantes manifestations internationales du jazz. Chaque année, Saint Louis devient le carrefour du Jazz, exposant son patrimoine architectural au reste du pays et du monde et accueillant les amoureux du jazz de toutes les générations. Et si vous êtes un adepte de carnaval, Saint-Louis vous propose durant les fêtes de fin d'année, les Fanals. Un spectacle où les différents quartiers se surpassent en imagination et créativité.

Coutume perpétuée au fil du temps, les fanals de Saint-Louis se déroulent chaque année, la dernière semaine de décembre sur la place Faidherbe et les rues adjacentes. Entre danses, percussions, défilé des Signares et de fanals, cette parade traditionnelle retrace l'histoire de la ville de Ndar. La région historique du Fouta-Toro vous accueille également avec son Festival, dénommé : Festival à Sahel Ouvert. Créé en 2010 de la volonté d'artistes sénégalais et français d'apporter la culture au cœur des populations qui y ont le moins accès, en y associant des ONG spécialisées dans le développement.

Dans une démarche unique en Afrique, le Festival A Sahel Ouvert privilégie l'ancrage rural et compte avant tout sur l'implication des populations locales. La prochaine édition qui aura lieu en Février 2018 à M'boumba une petite localité au nord du Sénégal, est en préparation.

Pour les amoureux de la mode, le Dakar Fashion Week est un rendez-vous exceptionnel. Grand rendez-vous de la mode africaine, la Fashion Week met sur orbite, la beauté des couleurs, le charme des coupes, l'originalité de la créativité, la diversité de la matière, avec le concours de stylistes d'ici et d'ailleurs Aux côtés de ces quelques événements cités plus haut, s'ajoutent d'autres festivals tout aussi intéressants : Sur le plan traditionnelle, le Festival des vielles pirogues (Petite Côte), le Carnaval de Kafountine, le Festival de Foundioungue (Fesfou), La sortie du Kankourang, classé patrimoine mondial de l'Unesco et qui a lieu généralement en fin de la saison hivernale dans la région de la Casamance. Le Fesfop, le Festival international de folklore et de percussion de Louga.

Sur le plan musical, il y a entre autres : Banlieue Rythme, le Festival Blues du fleuve, le Festival Bargny sur-Mer, les 72 heures de Hip-Hop où Pionniers et crews de l'underground partagent le micro, pour des moments de retrouvailles, d'échanges et de réflexions au Centre culturel Blaise Senghor, le Festa 2H (l'un des événement majeur du Hip-hop au Sénégal). Pour les amoureux de la danse : le Battle National (Un événement fédérateur, et véritable plateforme d'expression pour les jeunes), le Festival Kayy Fecc... .

Enfin pour les amateurs de cinéma, nous vous proposons quelques rendez-vous incontournables : Le Festival de cinéma Image et vie, le Festival du Sahel, Le Festival Joko, le Gorée Diaspora Festival, le Fetival Ribidion, le Festival national des arts et de la culture (Fesnac). Vous avez donc le choix, et serons très heureux de vous apporter plus de précisions sur les périodes de ces rendez-vous. D'ici là, venez-nous rendre visite au pays de la « téranga ».