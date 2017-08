Sénégal: Me Senghor dresse son bilan et dégage ses perspectives - «Le but est tout prêt, marquons le ensemble !»

Le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Me Augustin Senghor, candidat à sa propre succession pour un 3ème et dernier mandat a dressé son bilan et dégager les perspectives à l'horizon 2021.

Dans un document de quatre pages en couleurs intitulé «Horizon Foot 2021 : une vision en marche, du redressement à l'affirmation», l'avocat d'affaires expose les réalisations de son équipe et appelle aux présidents de clubs, de groupements Associés et d'acteurs, amateurs de football et sportifs à lui accorder leur confiance pour consolider les acquis. Il soutient que le «but est tout prêt» et invite ses collègues à le «marquer ensemble».

Une pensée aux victimes du 15 Juillet

«Je m'adresse à vous dans des moments particulièrement difficiles en cette fin de saison 2016 /2017. Notre Famille sportive a été très fortement éprouvée et meurtrie ces derniers jours suite aux incidents déplorables survenus lors de la Finale de la Coupe de la Ligue 2017 ayant occasionné plusieurs décès et blessés parmi les supporters du Stade de Mbour. Aux familles des défunts, aux blessés, aux dirigeants, joueurs et supporters du stade de Mbour, aux Mbourois et aux Sénégalais, je voudrai réitérer nos condoléances et notre compassion ainsi que notre volonté ferme de bannir de nos stades et de notre Football cette violence aveugle qui est aux antipodes de l'esprit sportif et des valeurs de fraternité que le Football a pour vocation de véhiculer».

«Faire échec aux ennemis du football»

«Les réponses appropriées devront être apportées par des sanctions à la mesure de la gravité de ces agissements inacceptables et une évaluation sans complaisance. La meilleure réponse est de faire échec aux ennemis du football et du Sport en faisant en sorte que ce jeu qui nous passionne tous puisse continuer à se pratiquer dans tous les stades de notre pays en toute sécurité. C'est à ce prix seulement que nos morts trouveront le repos éternel et que nos blessés auront le cœur à reprendre le chemin des stades sans appréhension aucune».

«Ce sera l'un des défis majeurs de notre Fédération lors des prochaines années en plus des objectifs que nous nous sommes fixés dans notre Projet HORIZON FOOT 2021 (conçu avant les tristes évènements du Stade Demba Diop) dans le cadre des prochaines élections du samedi 12 aout 2017 pour un dernier mandat olympique 2017-2021».

Aux acteurs et amateurs du football de mon pays

«Au sortir de la période dite de normalisation en 2009, vous nous aviez con é les destinées du football sénégalais sur la base d'un programme appelé «De nouvelles ambitions pour le football sénégalais» pour marquer un nouveau départ après plusieurs années d'une crise profonde qui a miné notre football. Après le redressement opéré, non sans difficultés tellement le chantier était vaste et les séquelles profondes, vous nous avez renouvelé votre confiance afin de permettre une consolidation des acquis sur la base de notre projet décliné ainsi : «Pour un football performant, populaire et respecté» dont le but était, après le redressement enclenché, de fédérer les sénégalais autour de leur football en le rendant plus performant dans tous les domaines et plus crédible. A l'examen du bilan de l'équipe fédérale pour la période 2011/2017, l'on peut se rendre compte du chemin parcouru et des résultats positifs obtenus, permettant ainsi à notre football de s'affirmer parmi ceux qui comptent en Afrique : «nous n'avons pas seulement consolidé, nous nous sommes affirmés !».

Etat des lieux

Faisant l'état des lieux, Me Senghor a retenu 4 points. D'abord, au plan local et du football de base où il parle de «l'édifice pyramidal du football» constitué selon lui, de «l'organisation régulière de championnats nationaux séniors stratifiés en 4 niveaux (2 professionnels et 2 amateurs) plus un niveau de base (championnats régionaux) ;

la promotion et le développement du football féminin avec des championnats réguliers organisés en 2 divisions ;

la généralisation des compétitions jeunes(U17etU20) sur toute l'étendue du territoire avec des championnats régionaux dans chaque ligue et des phases nationales de petites catégories à base de sélections régionales ;

la création de compétitions attractives à grand impact événementiel et populaire: à la Coupe du Sénégal, au tournoi de l'Assemblée Nationale qui étaient traditionnellement organisés depuis toujours, sont venus s'ajouter d'abord la Coupe de la Ligue Pro, ensuite le Trophée des Champions et la Super Coupe, en n la Coupe de la LFA, dernière née exclusivement dédiée aux clubs de Football Amateur ; le lancement de la 1ére édition du Championnat du Sénégal de Beach Soccer avec 14 équipes participantes».

Des compétitions financées à hauteur de 90 %

Ce dispositif bien structuré, dira-t-il, a été valorisé par la mise en place d'un système de licences numérisés pour lutter contre la fraude sur l'âge, maitriser le nombre de licenciés et la traçabilité de leur carrière grâce au passeport du joueur qui a permis de bénéficier de retombées au titre de l'indemnité de formation ou du mécanisme de solidarité.

Le financement à hauteur de 90% des compétitions des amateurs, jeunes et des féminines (frais d'organisation, transport des équipes, honoraires et transport des arbitres, subventions aux Ligues régionales, aux clubs et aux groupements associés et groupes d'acteurs, accompagnements ponctuels de la LSFP) ;

la régularité des compétitions et la maitrise des calendriers depuis 4 ans ;

les sessions régulières de formation et de recyclage des entraineurs, des arbitres et autres encadreurs ;

le retour du public dans les stades avec comme point d'orgue la finale de la coupe du Sénégal 2016 au stade LSS suivie par 45 000 spectateurs et des millions de téléspectateurs.

«Nous n'avons pas tout gagné, mais nous avons beaucoup gagné plus que dans l'histoire du football de notre pays»

Au plan international, Me Augustin Senghor dira que «nous n'avons pas tout gagné, mais nous avons beaucoup gagné plus que dans l'histoire du football de notre pays».

Il cite les organisations de deux CAN U 20 et U 23 au Sénégal en 2015 avec un «grand succès organisationnel, sportif et populaire». «Après 1992, le Sénégal a renoué avec l'organisation des grandes compétitions continentales et sous régionales (Tournois Mawade WADE, tournoi FOX des 4 Champions etc.)», cite-t-il.

Ce qui lui fait dire qu'il s'agit d'un «bilan éloquent» au niveau des résultats des équipes nationales sur la scène continentale et mondiale avant de citer les premières participations des équipes U 20 et féminine à une CAN ; 2 participations de l'équipe U 23 à la CAN, participation pour la première fois de notre histoire aux JO de Londres 2012 avec une place de quart de finaliste à la clé et surtout Premier trophée continental de l'histoire en football à 11 aux Jeux africains de 2015; 2 places de finalistes consécutives à la CAN U 20, 2 participations consécutives à la Coupe du monde U 20 avec une place de 4e en 2015 ; 3 titres de champion d'Afrique et 2 places de quart de finaliste à la Coupe du monde pour le Beach Soccer; participation à 3 CAN dont une place de quart de finaliste en 2017, 1ére place au classement africain de la FIFA et présence dans le top 5 africain depuis bientôt 2 ans pour l'équipe nationale A. Ce palmarès inclut aussi les bons résultats réalisés dans les compétitions comme les tournois de l'UEMOA, de l'UFOA ou les Jeux de la Francophonie.

sans occulter sur le plan des infrastructures, l'équipement du centre Jules François Bocandé qu'il a qualifié de nouveauté fondamentale.

Me Senghor relève aussi une gestion financière mieux maitrisée, un «cadre juridique propice à une meilleure gouvernance, la création d'une économie de football grâce à sa professionnalisation croissante. Mais le rayonnement international de notre football avec des cadres mieux formés à l'internet et reconnus à l'international.

Dégageant les perspectives, le président de la FSF, demande de parachever de l'œuvre de consolidation pour rayonner davantage par les résultats sur l'Afrique et le monde.

Ce qui lui fait dire que l'heure est venue de passer du statut d'un football qui compte à celui d'un football qui gagne au plus niveau. Pour parvenir à cette fin au cours des 4 prochaines années, Me Senghor dira que «le projet fédéral reposera essentiellement sur 11 actions à réaliser par une équipe solidaire». Rendez vous le 12 août prochain !