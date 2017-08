Sénégal: Les collectivites locales vers la mutualisation des politiques de developpement locales

Sous l'égide du ministère de la Gouvernance Locale, du Développement et de l'aménagement du Territoire, le programme national de développement local(PNDL), en partenariat avec la direction des collectivités locales et la direction de la bonne gouvernance, a tenu hier jeudi 3 août, un atelier.

Cet atelier vise entre autres objectifs, le partage et la validation du rapport national sur la mesure des performances des collectivités locales.

Le système de mesure de performance des collectivités territoriales est un programme qui vise entre autres à identifier les forces et les faiblesses de la gouvernance des collectivités territoriales et de pouvoir prendre des décisions allant dans le sens d'améliorer leurs performances et de renforcer la participation citoyenne dans la gestion des affaires locales.

En effet, après une première phase expérimentale regroupant 45 collectivités territoriales, le système de mesure a été validé par les différents acteurs. A cet effet, le représentant du ministre Abdoulaye Diouf Sarr, Etienne Turpin explique que «si quarante-cinq collectivités territoriales ont servi de cadre d'expérimentation pour aboutir au produit recherché, il faut retenir que la finalité est d'arriver à ce que toutes les collectivités aient un niveau de performance assez soutenu pour asseoir un développement viable », a expliqué le secrétaire général du ministère de la Gouvernance locale.

Ainsi, cet atelier qui regroupe les différents acteurs du secteur, a pour finalité d'abord de rechercher auprès des collectivités territoriales une réorientation des ressources publiques vers les plus démunis et les plus performants. Ensuite, une création de nouvelles relations entre le pouvoir publique et le citoyen. Et enfin, une accentuation du sens de la citoyenneté.

A ce propos, Etienne Turpin confie: «Assurément , ce rapport nous présente les forces et les faiblesses de la gouvernance des collectivités. Il permet de prendre des décisions allant dans les sens de l'amélioration des performances et du renforcement de la participation citoyenne dans la gestion de affaires locales », souligne Etienne Turpin.