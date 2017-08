Burkina Faso: Dossier Norbert Zongo - Du non-lieu au « oui-lieu » !

Après la tenue du forum communal sur le dialogue citoyen et la redevabilité, le Balai citoyen, en… Plus »

Et même devenu fou, je tiens à prendre part aux audiences lorsque s'ouvrira le procès contre les bourreaux présumés de Norbert Zongo que j'aimais beaucoup pour ses prises de position éclairées et courageuses.

Il n'aimait pas l'injustice et ne supportait pas de voir quelqu'un qui, du fait de son rang social, n'hésite pas à brimer les autres. Je me rappelle encore que lorsqu'il a appris le décès brutal de Norbert Zongo, il m'a dit ceci : « Mon petit-fils, Norbert Zongo est mort. Mais, laisse-moi te dire que son bourreau finira mal ».

Quant à moi, je me suis félicité de cette grande avancée que vient de connaître ce dossier qui, rappelons-le, avait connu un non-lieu. Du non-lieu, on est passé à un « oui-lieu ». Je n'ai personnellement rien contre François Compaoré, mais si sa culpabilité est avérée dans ce dossier, qu'il ait le courage de s'assumer.

En fin de semaine dernière, j'ai appris, à l'instar des autres Burkinabè, qu'un mandat d'arrêt a été émis contre François Compaoré, du nom de ce « petit président » d'alors, pour son rôle présumé dans l'assassinat du journaliste Norbert Zongo et ses compagnons. La nouvelle a fait le tour du monde et chacun y va de ses commentaires.

