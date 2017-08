Congo-Kinshasa: L'ONU recense 250 exécutions extrajudiciaires et assassinats ciblés aux Kasaï

Depuis l'année passée, les provinces du Kasaï connaissent des violences meurtrières qui ont poussé plus d'un million de personnes à fuir leurs localités. Selon l'église catholique, ces violences ont fait plus de 3 000 morts.

Cette milice «aurait été armée et soutenue par les chefs traditionnels locaux et des agents des forces de l'ordre, y compris de l'armée et la police, pour attaquer les communautés Luba et Lulua accusées de complicité avec les Kamuina Nsapu».

Les enquêteurs de l'ONU notent que les combats ont commencé dans la région en août 2016 entre la milice Kamuina Nsapu et le gouvernement. Mais ils révèlent qu'une autre milice, appelée Bana Mura, avait été formée vers mars/avril 2017 par des personnes appartenant aux groupes ethniques Tshokwe, Pende et Tetela.

Le document cite le cas d'une femme dont le bras avait été coupé. Elle raconte aux enquêteurs qu'elle a réussi à s'échapper, en se cachant plusieurs jours dans la forêt avant d'atteindre la frontière angolaise et d'être évacuée par les airs et transportée à l'hôpital.

«Les personnes interrogées ont indiqué que les forces de l'ordre locales et d'autres agents de l'État ont activement fomenté, alimenté et parfois même dirigé les attaques sur la base de l'appartenance ethnique», indique le rapport.

Un rapport du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme publié vendredi 4 août à Genève révèle que 251 personnes ont été victimes d'exécutions extrajudiciaires et d'assassinats ciblés entre les mois de mars et juin derniers dans la région du Kasaï.

