Tunisie: Nader Ghandri - Le Tunisien s'envole pour la Belgique

Il y a quelques jours, le milieu de terrain du Club Africain Nader Ghandri a annoncé son départ. Le joueur a indiqué qu'il a choisi de partir vers une destination européenne. Ce jeudi le quotidien français L'Equipe annonce que Nader Ghandri va s'engager avec Antwerp aujourd'hui. Actif au Club Africain (D1 Tunisie), ce milieu défensif a déjà évolué à Arles-Avignion.

Dans une déclaration accordée à Mosaïque FM il y'a quelques jours, l'international espoir tunisien de 22 ans avait annoncé qu'il quitte son club actuel pour rejoindre Anvers en Belgique. Nader Ghandri a indiqué qu'il a défendu les couleurs du Club Africain lors des trois dernières saisons et a gagné un championnat en 2015 et une coupe en 2017 et qu'il veut s'engager dans une nouvelle expérience européenne. Il a ajouté qu'il a reçu une offre club belge il y a un an et qu'il ne peut refuser la proposition d'Anvers cette année malgré le refus catégorique du président du club, Slim Riahi et de Ridha Dridi, chargé de recrutements auprès du comité directeur du CA.