Angola: Angosat va améliorer la qualité des communications

Luanda — La population angolaise va bénéficier des communications de meilleure qualité, à moindre coût avec l'entrée en fonctionnement du premier satellite angolais « Angosat", a affirmé jeudi à Luanda, le ministre des Télécommunications et des Télécommunications de l'Information, José Carvalho da Rocha.

Le gouvernant a tenu ces propos dans un débat sur le thème « Angosat- les défis, bénéfices et opportunités pour la communauté académique», assisté par les enseignants et apprenants de l'Institut Supérieur Polytechnique « Tocoiste ».

Selon José Carvalho da Rocha, le grand défi d'Angosat est de rendre les communications plus viables, et dans ce contexte, le pays a investi dans divers projets, particulièrement pour l'installation de la fibre optique qui liera tout espace national et quelques pays africains voisins de l'Angola.

Selon lui, l'un des grands bénéfices que ce satellite apportera au pays, outre la transmission de connaissance, est la facilité des communications avec les pays africains, exemple la RD Congo, la Zambie et le Rwanda qui pourront bénéficier de la fibre optique implantée le long du chemin de fer de Benguela.

Il a également informé que mercredi prochain, sera lancé par « Angola Cables » le câble qui liera Angola au Brésil, étant le premier qui unit le continent africain à l'Amérique du Sud, fait qui facilitera les communications entre les deux marges de l'Océan Atlantique.

Ce câble permettra la connexion, l'année prochaine, à un autre câble au Brésil auquel l'Angola aussi a participé, liant les Etats-Unis de l'Amérique à ce pays latino-américain, dont les coûts sont évalués à plus de 200 millions de dollars américains.

Pour Carvalho da Rocha, l'Angola pourra obtenir des importantes ressources financières avec ce service, puisque une fois en fonctionnement, ce satellite facilitera les communications entre le continent sud américain et asiatique, sans passer par l'Europe et les pays arabes.

Pour assurer la gestion de ca satellite, l'Angola compte 37 ingénieurs en technologie spatiale.

Le satellite angolais Angosat 1 est construit en Russie.

Le centre de contrôle et la mission des satellites d'Angosat 1 fonctionnent dans la commue de Funda, municipalité de Cacuaco, nord de la province de Luanda. Comme satellite géostationnaire artificiel, il est situé à 36 mille kilomètres au niveau de la mer, et a la même vitesse de rotation de la terre et couvre le tiers du globe terrestre.