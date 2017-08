Angola: Cuanza Sul - La réhabilitation des routes favorise le développement des municipalités d'Ebo et de Mussende

Sumbe — La réparation et l'expansion des tronçons routiers qui relient les sièges municipaux de Cond/Ebo et Cariango / Mussende, province de Cuanza Sul, va stimuler le développement socio-économique des deux localités.

S'adressant à la presse mercredi, le gouverneur provincial adjoint de Cuanza Sul en charge des affaires techniques et des infrastructures, António Demétrio Sepulveda, a déclaré qu'après l'achèvement des travaux, la circulation des personnes et biens de ces deux municipalités sera plus fluide et sécuritaire.

Il estime qu'il y aura un plus grand investissement économique dans les deux régions, car elles ont des terres fertiles pour la pratique de l'agriculture à grande échelle.

Le gouverneur provincial adjoint de Cuanza Sul a dit que ce sera avantageux pour les agriculteurs dans les deux régions, car ils pourront transporter leurs produits vers les grands centres commerciaux et en plus les prix du fret des camions et des produits alimentaire pour la population réduiront aussi.

La route Conde / Ebo a 27 km, tandis que Cariango / Mussende 33 kilomètres.