Angola: Les nouvelles lignes de transport renforcent l'approvisionnement électrique à Luanda

Luanda — La construction et l'expansion du système de transport permettra d'améliorer la fourniture d'énergie dans la capitale angolaise et dans la région sud de l'Angola, a déclaré jeudi, à Malanje, le ministre de l'Energie et Eau, João Baptista Borges.

Sous-station du Projet du Barrage Hydroélectrique de Laúca

Le ministre intervenait lors d'une conférence sur l'inauguration de la première des six turbines de 334 mégawatts du barrage hydroélectrique de Laúca, en construction dans la cascade du Moyen Kwanza, qui aura lieu le vendredi.

Selon João Baptista Borges, lesdites lignes de transport d'énergie sont en train d'être installées sur une grande partie du territoire national, prévoyant l'intégration de la région du sud dans le système électrique à partir de l'année 2018.

« Nous avons besoin de fournir l'énergie produite dans les barrages du Moyen Kwanza, d'où la construction et l'expansion du système de transport sont nécessaire», a-t-il ajouté.

Avec une hauteur de 156 mètres, 1200 mètres de long et d'une superficie de 24.000 hectares, y compris le réservoir, Laúca est le deuxième plus grand barrage en construction en Afrique, après le barrage de la Grande Renaissance de l'Ethiopie, ce qui peut générer six mille mégawatts.