Congo-Kinshasa: Affrontements à Lubero - Les Maï-Maï Mazembe et les NDC veulent parvenir à un cessez-le-feu

Les miliciens du groupe armé «Maï-Maï Mazembe» et ceux du groupe Nduma Defense of Congo (NDC) se sont accordés pour observer un cessez-le feu, ont indiqué jeudi 3 août des sources proches des autorités territoriales de Lubero. Cet accord de principe a été obtenu grâce à l'implication de la société civile locale et des autorités provinciales.

A en croire ces sources, une délégation constituée des membres du gouvernement provincial et de la société civile a négocié pendant cinq jours avec chaque milice pour obtenir cet accord. Cependant, précisent les mêmes sources, la signature de cet accord de cessez-le feu qui devrait intervenir mercredi dernier à Kirumba a échoué. Pour cause, l'un des groupes armés, en l'occurrence les NDC s'est présenté au lieu du rendez-vous avec plus de cent hommes armés.

«Les deux groupes ont répondu à notre invitation, sauf que Nduma est venu avec plus de 100 hommes armés. Alors les Mazembe ont jugé utile de se retirer», a dit à Radio Okapi le président du Barza intercommunautaire du Nord-Kivu Me Fataki Luhindi, assurant toutefois que les deux groupés armés ont confirmé leur volonté d'aboutir à un cessez-le-feu et l'entente sur le retrait progressif des positions nouvellement conquises.

L'armée pour sa part dit «approuver la démarche des autorités politico-administratives» tout en restant en alerte. Le Lieutenant Jules Ngongo, porte-parole des opérations Sokola 1 sud, promet cependant le recours à la force si les deux milices n'acceptent pas de déposer les armes.

Autrefois alliés, les deux milices s'affrontent depuis juillet dans plusieurs localités de Lubero, provoquant des déplacements importants de la population. Des sources concordantes établissent un bilan provisoire d'une vingtaine des morts parmi les civils à la suite de ces affrontements.