Cameroun: Mobile Money - Des Camerounais dénoncent les augmentations d'Orange et de MTN

Le Mandela Center a publié un communiqué appelant les autorités à annuler les effets de la récente augmentation des prix, et à mettre en place une loi encadrant les transferts d'argent via le Mobile Money.

Même les mesures d'apaisement liées à la rétrocession des frais d'envoi via bonus d'appels sur Orange sont considérées comme une supercherie pour berner les Camerounais.

« Après les augmentations spontanées, les opérateurs de téléphonie mobile une fois de plus se moquent des Camerounais. Je viens de recevoir un message d'un opérateur m'invitant à "sourire" parce je vais recevoir "200% de mes frais d'envoi en bonus d'appels valides

24h". Donc, si j'envoie 10000 à 50fcfa, je vais recevoir un cadeau de 100f. Et pour ça, vous me demandez de sourire? Vraiment nous ne sommes plus en 1900 et dire que nos frères et sœurs y travaillent. C'est vraiment désolant. On peut comprendre que l'expéditeur supporte des frais. Mais de là à les faire supporter par les deux parties et à des prix exorbitants, vu le pouvoir d'achat des consommateurs de ces services, relèvent du mépris. » Fonctionnaire en service au ministère de la Communication, l'auteur de ces propos est indigné par un Sms reçu en fin d'après-midi ce jeudi 03 aout 2017 via son téléphone portable. Il dénonce par là la supercherie orchestrée par l'operateur de téléphonie mobile, Orange Cameroun, via son service de transfert d'argent et paiement électronique, Orange Money. «J'ai même déjà vidé mon compte. Je me sens en sécurité.

Orange Cameroun doit bourder. Vos chiffres d'affaires vont chuter à cause de cette méthode anarchique et irresponsable de traiter vos clients », souligne dans le même logique Yacoubou Saliouhamzar Balla. Celui-ci est de l'avis de ceux qui pensent que ce réajustement injustifié et inopportun porte atteinte aux libertés fondamentales des consommateurs consacrées par la loi N°2010/013 du 21 décembre 2010 régissant les communications électroniques et la loi-cadre n°2011/012 du 06 mai 2011 portant protection du consommateur au Cameroun. Faut-il noter que l'opérateur de téléphonie mobile Orange a décidé unilatéralement une augmentation de ses tarifs Mobile Money depuis le 1er août 2017.

En effet, chez Orange, le transfert d'argent à un tiers par Mobile Money, gratuit par le passé, est désormais payant par l'émetteur du mandat. Pour effectuer l'envoi d'une somme comprise entre 10 001 et 25 000 Fcfa, l'initiateur de l'opération de transfert de fonds devra désormais payer 100 Fcfa. Pour l'envoi d'argent vers un abonné non Orange Money, le coût du service qui était de 450 Fcfa est désormais facturé à 500 Fcfa. En plus de l'envoi d'argent qui est désormais payant, le coût du retrait d'argent a augmenté. Par exemple, le retrait d'une somme comprise entre 10 001 Fcfa et 25 000 Fcfa par un abonné Orange Money, facturé 350 Fcfa, coûte aujourd'hui 400 Fcfa.

Le retour vers l'opérateur camerounais de transfert d'argent

Cette augmentation génère des vagues de colères chez les consommateurs. Dans les rues comme sur les réseaux sociaux ou dans des salons huppés de la République la contestation est vive. La Fondation camerounaises des consommateurs appelle ainsi au boycott de service. Face à cela, Delor Margellan Kamseu Kamgaing, qui préside la Ligue camerounaise des consommateurs (LCC) demande aux citoyens à envisager un retour massif vers le concurrent camerounais d'Orange et MTN Cameroon, à savoir Express Union.

Le Centre d'assistance pour les victimes d'injustice sociales, de violation des droits de l'homme et de torture regrette, pour sa part, l'inexistence d'une loi pour encadrer les transferts d'argent via le mobile money du fait d'un culte de tolérance administrative sauvage et injustifiée. Cette organisation exige, du Gouvernement de la République de la République de la République, la sauvegarde des intérêts des citoyens camerounais jusqu'à l'adoption et la promulgation d'une loi qui devrait apporter une réponse définitive aux nombreux conflits qui émaillent le secteur du transfert d'argent au Cameroun.