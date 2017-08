Afrique: Partenariat - Vera Songwe, rencontre le premier ministre éthiopien

Pour sa part, le premier ministre convient que compter sur l'esprit de panafricanisme incarné dans la CEA et ses organisations sœurs, la Commission de l'Union africaine (CUA) et la Banque africaine de développement (BAD) continuerait de motiver le désir du continent de faire davantage pour lui-même.

Selon un communiqué, les deux dirigeants ont discuté d'un certain nombre de questions, y compris le besoin urgent du continent de renforcer sa mobilisation des ressources intérieures afin de financer son développement, les négociations en cours pour la Zone de libre-échange continentale (ZLEC), le commerce intra-africain, les zones économiques spéciales, le changement climatique, la dimension genre, la paix et la sécurité.

La Commission économique pour l'Afrique (CEA) et le gouvernement éthiopien ont renouvelé ce jeudi, leur engagement à travailler ensemble pour la transformation économique et sociale de l'Éthiopie et du continent africain en général.

