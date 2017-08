Togo: Hôtel Radisson Blu, pas de laissez-passer, pas d'accès !

L'ensemble de la population est invité à se soumettre à la rigueur des contrôles qui seront effectués avec professionnalisme et courtoisie par les forces de sécurité et de défense.

« Son accès sera strictement réglementé dès le 06 août 2017 dans l'après-midi, seuls les conducteurs de véhicules et de motocyclistes dûment détenteur de laissez-passer y seront autorisés », indique le communiqué du Colonel Damehame YARK, ministre de la Sécurité et de la Protection Civile.

La première zone dénommée ceinture bleue est plus étendue et loin du site de l'hôtel Radisson Blu. La seconde zone dénommée ceinture rouge est « hautement sécurisée » et est comprise entre l'avenue du golfe à l'Est, l'avenue Sarakawa au sud, l'avenue des neems à l'ouest et l'avenue Nicolas Grunitzky au nord.

