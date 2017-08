Mali: Marché central à poisson de Bamako - 400 millions de F CFA pour démarrer les activités

Cette consommation augmente en raison de la démographie et du pouvoir d'achat de la population moyenne des centres urbains. Malheureusement, le poisson, à la différence de la viande, se dégrade assez rapidement à cause de nombreux facteurs liés à la conservation.

Malgré les caprices pluviométriques, le département de l'élevage et de pêche espère appuyer sur les structures de pointe comme le marché central pour valoriser davantage le poisson afin d'accroitre sa contribution à l'économie nationale. Le malien consomme en moyenne 09kg de poisson par an soit 1/3 des protéines animales consommées par an dont 2,2Kg de poisson frais et 6,8kg de poisson transformé.

Le marché central à poisson de Bamako va changer de visage. Lors du conseil extraordinaire, tenu dans la salle de conférence de ladite structure, les plus hautes autorités ont octroyé un fonds de 400 millions FCFA représentant la cote part du gouvernement du Mali conformément à la signature de l'accord de don signé entre le Mali et le Japon le 10 juin 2010 relatif à la gestion du marché.

