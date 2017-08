Togo: « Agbasco et ses confrères nous ont toujours fait rire, même si on n'en avait pas envie », le Gouvernement

Au même moment, les uns et les autres ont été invités à tirer une fois encore leçon de la façon dont les compatriotes sont partis dans l'au-delà, afin de savoir que la vie est toute vanité et nous pouvons être rappelés par l'auteur de la vie à n'importe quel moment.

« Vous étiez nos compagnons et ensemble on donnait du rire qui était thérapeutique. Certes, en riant, les gens pleurent et ce n'était que des pleurs de joie. Mais aujourd'hui, ce n'est que des pleurs avec cœurs meurtris sans rien de joie.

Certains artistes ont eu la chance de faire longue carrière, mais d'autres Folo, Agbsco, et autres n'ont pas eu ce privilège et nous ont quittés avant l'heure dans un tragique accident de la circulation... », a compati le gouvernement par l'entremise du ministre en charge de la Culture, Gui Madjé LORENZO.

Agbasco et ses confrères nous ont toujours fait rire, même si on n'en avait pas envie.

Membres du gouvernement, présidents des institutions de la république, chefs traditionnels des préfectures du Golfe et d'Agoè-Nyivé, familles éplorées, parents, collèges et amis des illustres disparus ont pris ce vendredi à cette cérémonie d'hommage en présence du Chef de gouvernement Komi Sélom KLASSOU.

